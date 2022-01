Upanje na vlaganja v Medijske toplice jih ni zapustilo

Z zaključkom stečajnega postopka nad družbo Hotel Medijske toplice (HMT) januarja lani se je za ta propadli bazensko-turistični kompleks odprla nova zgodba. Kompleks je pristal v rokah hotelirja Marjana Krajnca, ki je lani javno predstavil zelo smeli projekt novih Medijskih toplic.

Ker pa se od tedaj zadeve niso premaknile, domačine na Izlakah skrbi, ali si je investitor morda premislil. Marjan Krajnc na vprašanja o prihodnosti Medijskih ne odgovarja, v Zagorju pa ostajajo optimistični.

Poplačan le en ločitveni upnik

Hotelir Marjan Krajnc se je ovil v molk, ki Izlačane skrbi. FOTO: Tadej Regent/Delo

V primeru pet let trajajočega stečajnega postopka HMT je bil poplačan le en ločitveni upnik, pa še ta le v višini 37 odstotkov priznane terjatve ali okoli 310 tisočakov. Spomnimo: tržna vrednost HMT je bila leta 2017 ocenjena na 1,4 milijona evrov, največja terjatev hipotekarne upnice NKBM je znašala 833.000 evrov, a jo je ta v 2019 v »paketu« s še nekaj terjatvami prodala ljubljanski družbi Alos.

Ta se je odločila, da Medijske proda. Hotelir Krajnc, ki ima v lasti Grand hotel Donat v Rogaški Slatini in Aparthotel ter Bellevue na Pohorju, je za kompleks, ki je v popolnem razsulu, v drugo ponudil 400.000 evrov in kupnino januarja lani po večmesečnem odlogu tudi poravnal.

Je tudi tokrat šlo le za špekulativni nakup?

Matjaž Švagan, župan Zagorja, verjame v prihodnost Medijskih toplic. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Lani je Marjan Krajnc v Zagorju tudi predstavil prihodnji kompleks Medijskih z več kot desetimi notranjimi in zunanjimi bazeni, z dvesto hotelskimi sobami, garažno hišo in športno ter kongresno dvorano ter s kompleksom vil. Imel naj bi tudi že izvajalca del. Na potrjeni prostorski načrt je tedaj računal v letu dni, gradnja pa naj bi po pridobitvi vseh dovoljenj trajala dve leti. Izlačani se zdaj sprašujejo, ali je opustil vlaganja v Medijske in ali je tudi tokrat šlo le za špekulativni nakup in še za eno žalostno zgodbo.

A zagorski župan Matjaž Švagan je glede Medijskih optimist in tudi občina ostaja v stiku z lastnikom. Še več: v Zagorju verjamejo, da so Krajc in v družbi Hoteli in turizem Rogaška skrbno premislil nakup – »z namenom vzpostavitve enega najsodobnejših termalnih kompleksov v Sloveniji«.

»Razumemo pa,« dodaja Švagan, »da covid že skoraj dve leti hromi marsikatero gospodarsko panogo, med katerimi je najbolj na udaru ravno turizem, in da večjih investicij s področja turizma v tem času iz tega razloga praktično ni (bilo) niti v slovenskem merilu, ne zgolj zasavskem.«