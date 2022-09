Upokojenci bodo prihodnje leto dobili več

Vlada je na dopisni seji v predlogu zakona o izvrševanju proračunov za 2023 in 2024 preoblikovala člen, ki se nanaša na izplačila letnega dodatka za upokojence. Zneski letnega dodatka se v vseh razredih zvišujejo za pet evrov glede na lansko leto, so sporočili po seji vlade.

Kot navaja ministrstvo za finance, je letni dodatek za upokojence za leto 2023 določen v različnih višinah. Prejemnikom pokojnin do 600 evrov se bo letni dodatek izplačal v višini 455 evrov. Prejemnikom pokojnin od 600,01 evra do 720 evrov se bo izplačal v višini 315 evrov, za tiste s pokojninami od 720,01 evra do 850 evrov pa bo znašal 255 evrov. Za prejemnike pokojnin od 850,01 evra do 1020 evrov se bo dodatek izplačal v višini 205 evrov in za tiste s pokojninami nad 1020 evrov v višini 145 evrov.

Vlada je proračunske dokumente za prihodnji dve leti, tudi predlog zakona o izvrševanju proračunov, sprejela v sredo. Proračuna za 2023 in 2024 bosta močno v znamenju postcovidnega obdobja ter poglabljanja energetske krize. Vlada si bo, kot zagotavlja, kljub zahtevnim okoliščinam prizadevala za blaginjo državljanov ter ustrezne ukrepe za okrevanje gospodarstva.

Za leto 2023 je v državnem proračunu predvidenih 13,4 milijarde evrov prihodkov, odhodki pa naj bi znašali 16,7 milijarde evrov. Primanjkljaj bo tako znašal 3,3 milijarde evrov oz. 5,3 odstotka bruto domačega proizvoda (BDP). Leto pozneje naj bi se prihodki povzpeli na 13,8 milijarde evrov, odhodki pa naj bi se zmanjšali na 15,5 milijarde evrov. Primanjkljaj naj bi se tako oblikoval pri 1,7 milijarde evrov, kar pomeni 2,6 odstotka BDP.