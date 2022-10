Upokojenci s seznanom kritik

V nadaljevanju preberite:

»Teh pet evrov naj kar obdržijo,« je predsednik Zveze društev upokojencev Slovenije (Zdus) Janez Sušnik kritičen do, po mnenju organizacije, sramotnega in poniževalnega predloga za povišanje zneska letnega dodatka za pet evrov v prihodnjem letu v primerjavi z letošnjim. To je eden od vzrokov za nezadovoljstvo, ki so ga pristojnim opisali v odprtem pismu.