Upravno sodišče odpravilo sklep vlade o nadzornikih RTV Slovenija

Matjaž Medved in Petra Majer, ki ju je vlada vnovič želela razrešiti ter zamenjati z Antonom Tomažičem in Milenkom Ziherlom, ostajata nadzornika RTV Slovenija. Koalicija SDS, NSi in SMC pa je tako vnovič ob tako želeno večino v enajstčlanskem nadzornem svetu, ki ima programskemu svetu RTV Slovenija možnost predlagati tudi razrešitev generalnega direktorja.



Upravno sodišče, na katerega sta se obrnila Medved in Majerjeva po torkovi večerni odločitvi vlade, je že neposredno po opravljenem predhodnem preizkusu tožbe ugotovilo, da je potrebno skladno s 37. členom zakona o upravnem postopku, ki govori o bistvenih pomanjkljivost upravnega akta, da zaradi njih mogoče presoditi, ali je zakonit ali ne, njuni tožbi ugoditi in izpodbijana sklepa vlade odpraviti. Zadeve pa ni vrnilo vladi v ponovni postopek. Predvsem zato, ker je bilo o stvari – torej o predčasni razrešitvi obeh tožnikov z mesta članov nadzornega sveta RTV Slovenija – že odločeno s sklepom vlade, o čigar zakonitosti pa doslej sodišče še ni odločilo, pač pa je izdana pravnomočna začasna odredba o začasnem zadržanju. Ali lahko vlada kljub temu, da ji zakon o RTV Slovenija tega pooblastila ne daje, predčasno po svoji volji razreši nadzornike, pa bo torej sodišče, na katerega sta se Medved in Majerjeva obrnila že, ko ju je vlada skušala razrešiti lani aprila, torej še odločalo. A vsaj do takrat Medveda in Majerjeve ostajata na mestu nadzornikov.



»Izkazalo se je, da smo imeli prav, ko smo govorili, da je nezakonito kar počne vlada in posledično generalni direktor RTV Slovenija Andrej Grah Whatmough,« je sodbo upravnega sodišča, zoper katero pritožba ni mogoča, komentiral Danilo Tomšič, ki je še s tremi nadzorniki zahteval prekinitev zadnje seje nadzornikov RTV Slovenija, ker je bilo Medvedu in Majerjevi onemogočeno opravljanje njune funkcije. Pred tem so nadzorniki, ki so imeli večino prav s pomočjo Tomažiča in Ziherla, sicer za novega predsednika nadzornega sveta že izvolili »svojega« Janeza Čadeža. Tudi ta poteza je po mnenju Tomšiča torej nezakonita.



Sam pa izpostavlja, da je predsednik nadzornega sveta on. Večina nadzornikov je na seji konec avgusta, ki pa je vodstvo RTV Slovenije ne priznava kot zakonito in jo je vlada skušala uporabiti kot utemeljitev za razrešitev Medveda in Majerjeve, izmed sebe za predsednika namreč izvolila Tomšiča, ki sodi v kvoto SD.



Namestnik predsednika nadzornega sveta Borut Rončević, ki sodi v kvoto SDS, je sicer navedel, da bo izpodbijal te sklepe. Po izvolitvi Čadeža pa nato napovedal tudi umik tožbe za ugotovitev ničnosti sklepov sprejetih na tej po njegovo nezakoniti seji.

