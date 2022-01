Ura na 507 let stari mestni hiši znova tiktaka

Potem ko so jeseni lani obnovili fasado mestne hiše Rotovž na mariborskem Glavnem trgu, so zdaj na njenem stolpu še na novo namestili uro. Nove številčnice in kazalci so posnetek tistih iz leta 1900, za kar je zaslužen restavrator Aleš Lombergar.

Kot so danes sporočili z mariborske občine, je bil tako uri na 507 let stari mestni hiši povrnjen njen zgodovinski značaj, dobila pa je tudi nov mehanizem.

Prenova Rotovža

Mestna hiša Rotovž je bila sicer v zadnjih nekaj mesecih deležna celovite notranje in zunanje prenove. Lani je občina sanirala južno pročelje, in sicer so na delu objekta, ki gleda na Glavni trg, sanirali okrušene dele, izvedli oplesk fasade ter obnovili ali očistili okenske okvirje in police. Dela so po navedbah kabineta župana Saše Arsenoviča stala nekaj manj kot 50.000 evrov.

Na notranji strani številčnic so vgrajeni trije električni urni pogoni, ki jih krmili računalnik in stalno preverja čas po satelitskem signalu. FOTO: Tadej Regent/Delo

Ura je bila posodobljena pred približno 20 leti, vendar se je mehanizem začel kvariti, zato so se na Mestni občini Maribor odločili, da jo v celoti prenovijo in zagotovijo nov urni mehanizem. Obnova ure je stala okoli 30.000 evrov.

Dela na uri je prevzel restavrator Aleš Lombergar, ki je z Gorazdom Šifrerjem sodeloval že pri prenovi ure na Prvi gimnaziji Maribor in mariborski stolni cerkvi.

Ura preverja čas po satelitskem signalu

Številčnice na novi uri so iz kaljenega stekla, rimske številke ter bela osnova pa so natisnjene v emajlu, ki je zelo obstojen. Zaradi enostavnejšega vzdrževanja so številčnice vgrajene v okrogla okna iz nerjavečega jekla. To omogoča dostop do zunanjosti številčnic tudi brez gradbenih odrov ali dvigal, pojasnjujejo na občini.

Na notranji strani številčnic so vgrajeni trije električni urni pogoni, ki jih krmili računalnik in stalno preverja čas po satelitskem signalu. Mehanizmi in krmiljenje so bili izdelani v zagrebški urarski delavnici Lebarović, ki ima dolgoletno tradicijo.

Letos je v mestni hiši Rotovž načrtovana še interventna sanacija stropa, balkona in stolpa. FOTO: Tadej Regent/Delo

Na zunanjo stran so na osi pritrjeni pozlačeni kazalci, ki so bili po Lombergarjevih načrtih lasersko izrezani iz jeklene pločevine in jih je oblikoval kleparski mojster Žarko Šerc. Kazalce je z lističi iz čistega zlata pozlatila restavratorka Silvana Veič.

Kmalu gradbišče na zadnji strani Rotovža

Letos je v mestni hiši Rotovž načrtovana še interventna sanacija stropa, balkona in stolpa. Trenutno je v teku postopek javnega naročanja za izbiro izvajalca, ki bo izbran predvidoma do konca februarja. Ker gre za kulturni spomenik, je morala Mestna občina Maribor predhodno pridobiti kulturnovarstveno soglasje. »S sanacijskimi deli se bo zagotovila stabilnost, hkrati pa se bo preprečilo propadanje stavbe. Dela bodo zaključena predvidoma v poletnih mesecih,« še dodajajo na občini.

Na zadnji strani Rotovža pa bo kmalu gradbišče. Tam se namreč načrtuje gradnja Centra Rotovž, s katerim bodo po dolgih letih rešili prostorsko stisko osrednje mestne knjižnice, hkrati pa pridobili manjšo galerijo in mestni kino. Investicija je ocenjena na skoraj 25,5 milijona evrov.