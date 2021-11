Urbanija Kaduncu predal osnutek pogodbe med STA in Ukomom

V. d. direktorja STA Igor Kadunc se je danes sestal z direktorjem Ukoma Urošem Urbanijo. Sestanek je bil namenjen seznanitvi s stanjem na področju urejanja osnov za nemoteno delovanja STA do konca leta in za prihodnje leto, so po sestanku sporočili s STA. Urbanija je na današnjem srečanju Kaduncu predal osnutek pogodbe med STA in Ukomom.

Strani sta izmenjali tudi poglede in stališča glede ključnih dilem pri pripravi pogodbe o opravljanju oziroma financiranje javne službe ter korakov, ki so potrebni, da bi financiranje javne službe znova steklo, so še zapisali v sporočilu za javnost.

»Obstajajo določeni različni pogledi, vendar bomo v naslednjih dneh intenzivno delali na tem, da se najde rešitve, tako za letošnje leto, še bolj pomembno pa za prihodnje leto, kjer ni posebnih okoliščin, ki jih je za letos prinesel sedmi protikoronski zakon. Ob vprašanjih, kjer še obstajajo razlike pri njihovem tolmačenju, se bo iskalo rešitve tudi z vključitvijo drugih mnenj,« je po srečanju z Urbanijo navedel Kadunc.

Ob tem sta obe strani izrazili interes za čimprejšnjo rešitev, ki bi bila sprejemljiva za vpletene, seveda ob zavedanju, da je treba rešitve, ki bodo zagotovile normalno delovanje STA, najti čim hitreje, so še sporočili s STA.

Vlada pa je tvitnila, da je direktor vladnega urada za komuniciranje (Ukom) Urbanija na srečanju Kaduncu predstavil in predal osnutek pogodbe med STA in Ukomom glede opravljanja javne službe, ki po njihovih besedah med drugim predvideva takojšnje izplačilo predujma v višini 845.000 evrov. »V skladu z dogovorom bodo na STA še ta teden podali pripombe na osnutek pogodbe, konec tedna pa bo potekalo novo usklajevalno srečanje obeh direktorjev,« so zapisali na twitterju.

Kadunc je vodenje STA formalno prevzel v nedeljo, kot vršilec dolžnosti direktorja, po novem letu pa bo nastopil polni mandat. Že ob prevzemu je napovedal, da bo zagotovitev finančne stabilnosti STA njegova prioriteta. Razmišlja tudi, da bi DZ zaprosil za avtentično razlago nekaterih določb zakona o STA.

STA sicer že od začetka leta opravlja javno službo brez državnega plačila. Na letni ravni bi morala STA po poslovnem načrtu dobiti 2,028 milijona evrov nadomestila, kar je približno polovica vseh njenih prihodkov. Zato se je znašla v finančni stiski, ki jo je doslej blažila s prodajo terjatev in sredstvi donacijske kampanje Društva novinarjev Slovenije Za obSTAnek. To je društvo znova zagnalo z novembrom, ko je agencijo mogoče finančno podpreti tudi s poslanim sporočilom sms STA5 na 1919. Še vedno je odprt tudi poseben transakcijski račun društva, na katerem zbirajo donacije.