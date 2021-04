Uredništvo Dela obsoja grožnje novinarjem

Izvršni odbor (IO) Aktiva novinarjev Dela in vodstvo uredništva Dela sta obsodila grožnje, ki jih je državni sekretar za nacionalno varnost Žan Mahnič v petek v čivku namenil Delovemu dopisniku Petru Žerjaviču iz Bruslja, potem ko je ta kritično komentiral odziv predsednika slovenske vlade na prispevek nemške nacionalne televizije ARD.



»To razumemo kot še en poskus pritiska politike na posamezne novinarje ali medijske hiše, s čimer se v slovenskem prostoru soočamo v zadnjem obdobju,« so zapisali. Iz IO Aktiva so sporočili, da novinarji Dela svoje delo opravljajo profesionalno in odgovorno v skladu z najvišjimi novinarskimi standardi. Vodstvo uredništva Dela jim je pri tem izrazilo vso podporo.



Izjavo IO Aktiva novinarjev Dela in vodstva uredništva časopisa Delo je podprl tudi upravni odbor Društva novinarjev Slovenije, ki redno opozarja na vse pogostejše napade, ki jih že nekaj časa doživljajo posamični novinarji, določen medij ali kar vsi skupaj.



»Mediji niso trobilo politike, ampak poročevalci družbene realnosti, ki je mnogo širša od politične. Tudi mediji niso nad kritiko, vendar pa naj bo ta kritika utemeljena na dejstvih in ne pavšalnih, žaljivih in neutemeljenih obtožbah zoper medije in posamezne novinarje,« so v svojem odzivu zapisali v začetku meseca.

