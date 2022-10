Usklajeni, razen pri odpravi omejitve

Vse kaže, da bodo predstavniki vlade in sindikatov javnega sektorja konec tedna podpisali dogovor, ki bo proračun stal približno 611 milijonov evrov in bo odpravil varčevalne ukrepe Zujfa, ki so še veljali za funkcionarje.

Pogajalci vlade in obeh skupin sindikatov javnega sektorja so dodobra uskladili besedilo sprememb zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS), ki so potrebne za uresničitev parafiranega dogovora. Ta bo uslužbencem prinesel za 4,5 odstotka višjo vrednost plačnega razreda že oktobra, za skoraj četrtino višje nadomestilo za malico, poračun regresa za vse do 50. plačnega razreda, aprila prihodnje leto pa večini (razen tistim, ki so jim plače zvišali novembra lani) za en plačni razred, kar pomeni približno štiri odstotke, višjo uvrstitev. Zaradi tega bo treba na plačni lestvici dodati še en, 66. plačni razred. Zato se mora v ponedeljek sestati svet za sistem plač v javnem sektorju, v katerem so predstavniki vlade, različnih institucij in sindikatov, da bi podal mnenje o razširitvi plačne lestvice.

Še vedno ni usklajeno vprašanje odprave zgornje plačne meje, čemur sindikati nasprotujejo, če hkrati ne bo odpravljena uravnilovka v spodnji tretjini lestvice.

Ena od posledic novele ZSPJS pa bo tudi, da bodo funkcionarji upravičeni do enake višine nadomestila za malico, prevoz in druge stroške dela, kot so uslužbenci.