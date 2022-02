Ustavil je tankovsko kolono, da ga minister lahko zmerja z mevžo

V članku preberite:

»Že ob prvi njegovi izjavi, ko nas je zmerjal z lenuhi, sem razmišljal, da bi ga tožil. Ko je izjavil, da smo mevže, je bila pa to kaplja čez rob. Ne more se minister tako obnašati. In kot vemo, tako ne govori le o policistih, ampak o vseh, ki se ne strinjajo z njim. Vede se in komunicira nedostojno do vseh nas, kot da mi ne bi bili njegovi ljudje, sploh ne gre samo za to, da s svojim načinom komunikacije omalovažuje policijo, omalovažuje vse državljane.« Če minister, pristojen za policijo, nespoštljivo govori o policiji, kako lahko kdo pričakuje, da bodo drugi ljudje spoštovali policiste, se sprašuje sogovornik.