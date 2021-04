Ustavili postopek proti dijaku, ki je protestiral za vrnitev v šolo

FOTO: Voranc Vogel/Delo

Mariborska okrajna sodnica je ustavila prekrškovni postopek proti dijaku, ki je februarja sodeloval na mirnem protestu na Trgu svobode v Mariboru, s katerim so dijaki zahtevali vrnitev v šolske klopi. Zagovornikpričakuje takšno odločitev tudi v primeru preostalih dveh dijakinj, ki sta se znašli v enakem postopku.»Očitno je zmagal razum. Postopek se je ustavil, sodnica pa se je v imenu sodstva opravičila,« je vidno olajšan povedal dijak Matic ob odhodu z Okrajnega sodišča v Mariboru, kjer je moral danes stopiti pred sodnika za prekrške zaradi februarskega mirnega protesta. »Hvalabogu, da je prišlo do tega, da ni bilo še kakšnih zapletov. Navsezadnje je bil to edini možen zaključek, zato sem vesel, da se je vse skupaj končno zaključilo,« je dodal.Ustavitev postopka je predlagal njegov odvetnik. »Sodnica je sledila predlogu obrambe, potem ko je Matic prebral izjemen zagovor, ki ga je sam napisal; zakaj je bil tam, kako preslišani in pozabljeni so bili s strani šolske in sicer oblasti v tej državi, kako nujno je bilo, da se oglasijo, in kakšno stisko so doživljali,« je v izjavi za medije pojasnil Bauk.Poudaril je, da imajo prekrškovni postopki zoper mladoletnike predvsem vzgojni namen, kar se je v tem primeru izkazalo za nepotrebno. »Sodnica je seveda presodila, da glede na to, da so se ob dogodku prav ti, ki so bili popisani, držali vseh omejitev in so bili popisani samo tisti, ki so izražali mnenje, svoboda govora pa se ne sme omejevati, niti zaradi epidemije, ves ta postopek nima nobenega smotra,« je povedal.Tako kot prejšnji teden, ko je pred sodnika za prekrške stopila prva dijakinja, zoper katero je bil sprožen prekrškovni postopek, se je tudi danes pred poslopjem sodišča zbrala množica ljudi in tako izrazila podporo dijakom. Za razliko od shoda prejšnji teden je bilo na območju danes vidnih manj policistov. Med zbranimi pred sodiščem so bili številni dijaki, pa tudi starši dijaka Matica. »Stojimo mu ob strani, ker menimo, da je ravnal prav. Dlje časa, ko bo to trajalo, večja farsa bo to za državo in celoten sistem,« je ob prihodu na sodišče povedal njegov oče.Na mirnem shodu na mariborskem Trgu svobode 9. februarja so policisti zaradi domnevnega kršenja zakona o nalezljivih boleznih odredili šestim osebam globo v višini 400 evrov, trije pa so zato, ker so bili mladoletni, prejeli pozive na zagovor pred sodnikom za prekrške.Vsi trije so dijaki II. gimnazije Maribor. Prva dijakinja je pred sodnika za prekrške stopila prejšnji teden , druga pa še nima novega datuma, saj je bil zanjo razpisani narok zaradi omejenega delovanja sodišč pred tremi tedni preložen.