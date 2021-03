Ustavno sodišče onemogočilo Popovičev referendum

Ustavno sodišče je danes sporočilo, da zavrača referendumsko pobudo, ki so jo podali nekdanji župan Boris Popovič in njegovi podporniki. Kot je razumeti iz sodne odločbe, ki jo namerava v kratkem komentirati tudi koprski župan Aleš Bržan, referendum o že veljavnem aktu ni možen, lahko pa pobudniki začnejo nov postopek pred ustavnim sodiščem, s katerim bodo izpodbijali zakonitost sprejetega občinskega akta iz lanske jeseni. Župan Bržan namreč ni zadržal objave, s katero začne veljati občinski akt; v tem času pa bi pobudniki lahko pripravili zahtevo za potrditveni referendum. Bržan je sicer naknadno preklical objavo, da bi izvedel referendumski postopek, a je ustavno sodišče s prejšnjo odločbo razsodilo, da to ni več mogoče.



Trenutno tako velja odločitev koprskega občinskega sveta, ki za zemljišče ob Ferrarski cesti, ki je v lasti zasebnih investitorjev, preklicuje pred tremi leti sprejet akt, da se tu vzpostavi park – Popovičeva občinska uprava je projekt takrat imenovala Centralni park Koper. Ustavni sodniki so pred tem tudi zavrgli pobudo zasebnega investitorja Milana Mandarića, ki je ob vzpostavitvi parka to poskušal izpodbijati.



Kot je pojasnil koprski podžupan Janez Starman, se sodišče ni spustilo v vsebinsko presojo odloka o Centralnem parku, ker je pač preprosto ugotovilo, da ne velja več. S tem pa po njegovih besedah ni odgovorilo na vprašanje, ali je pri tem odloku šlo za sorazmeren poseg v pridobljene pravice zasebnih lastnikov zemljišč, ki so v skladu s predhodno ureditvijo pridobili še vedno veljavno gradbeno dovoljenje. Občina naj bi s tem, ko je razveljavila odlok o Centralnem parku, odvzela možnost investitorjem, da sploh dobijo odgovor na svoje osnovno vprašanje – ali je bil ta odlok o parku v nasprotju z ustavo ali ne.



Veljaven ostaja prvotni akt, ki dovoljuje gradnjo po pridobljenem in že aktiviranem gradbenem dovoljenju, kar investitorjem tudi ne ustreza. Tako Mandarić kakor tudi druga dva lastnika zemljišča – podjetnik Aco Kabanica in Pro Rem v stečaju, ki spada v skupino NLB – si želijo spremembe gradbenega projekta, ki je bil zasnovan preobsežno in naj bi celo predvidel 90-milijonsko naložbo.



Obrnili smo se tudi na Borisa Popoviča, a nam ga še ni uspelo dobiti.

