Utrjevanje Nemca kot nosilca liste SD za evropske volitve

Spominska slovesnost ob 82. obletnici dražgoške bitke, ki je, ideološko gledano, zelo pomemben politični dogodek za koalicijsko SD, bo letos v znamenju junijskih evropskih volitev. Kot slavnostni govornik bo v nedeljo namreč nastopil najverjetnejši nosilec liste SD za evropske volitve Matjaž Nemec, njegovega strankarskega kolega in konkurenta v boju za ponovno izvolitev v evropski parlament Milana Brgleza pa v Dražgoše ne bo.

Na sobotni uverturi v letošnje Dražgoše, poklonu padlim borcem Pohorskega bataljona na Osankarici, sta bila v uradni delegaciji SD prisotna tako Nemec kot Brglez. Kljub temu da je Brglez slovenski javnosti bolj znan po jasnih stališčih do pomena narodnoosvobodilnega boja – leta 2016 je, denimo, na proslavi ob dnevu upora proti okupatorju dejal, da sta »Osvobodilna fronta in veliko partizansko gibanje eden od najpomembnejših kamenčkov v mozaiku nastanka samostojne države«, pa je v letu evropskih volitev Nemcu uspelo, da bo v Dražgošah nastopil kot slavnostni govorec.

Kaj bo sporočilo Nemčevega slavnostnega govora v Dražgošah? Izhajal bo iz antifašizma in antinacizma kot skupne evropske dediščine in vrednot, na katerih je nastala sodobna EU, so nam sporočili iz pisarne evropskega poslanca.