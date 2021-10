Včeraj potrdili 1845 novih okužb

9.42 Opravili 6639 PCR-testov, pozitivnih je bilo 1845

V primerjavi s torkom, ko so potrdili 2145 okužb, je število okuženih s koronavirusom včeraj nekoliko upadlo, saj so jih potrdili 1845. Delež okuženih je bil skoraj 28-odstoten.

Vendar so v torek po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) opravili 7367 PCR-testov, včeraj pa 6639.

Po podatkih sledilnika za covid-19 je bilo včeraj v bolnišnici 421 obolelih s covidom-19, od tega sta 102 potrebovala intenzivno nego. Sedem ljudi s covidom-19 je umrlo.

Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov se je dvignilo na 1306, kar je 108 več kot dan prej. V zadnjih 14 dneh so potrdili 706 okužb na 100.000 prebivalcev oziroma 42 več kot dan prej.

Z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 je po podatkih NIJZ cepljenih 1.180.046 ljudi, z vsemi odmerki pa 1.103.994.

8.30 Na Novi Zelandiji prvič doslej trimestno število okužb s koronavirusom

Na Novi Zelandiji so prvič doslej v enem dnevu dosegli trimestno število potrjenih okužb z novim koronavirusom. Zdravstvene oblasti so v obdobju zadnjih 24 ur potrdile 102 primera, je novinarjem povedal namestnik premierke Grant Roberston. Pred tem so jih v torek potrdili 94, kar je bilo največ od aprila lani.

Da bi ohranili tako sebe kot druge varne, je po besedah Robertsona ključno cepljenja proti covidu-19. V celoti je bilo doslej cepljenih 68 odstotkov prebivalcev države.

V državi s petimi milijoni prebivalcev so doslej potrdili nekaj manj kot 5000 primerov okužb z novim koronavirusom, umrlo je 28 ljudi.

Auckland, največje mesto s približno 1,7 milijona prebivalci, je že od sredine avgusta pod strogimi omejitvenimi ukrepi. Doslej so potrdili 2260 okužb. Kot je dejal Robertson, si močno prizadevajo ohraniti izbruh pod nadzorom.

8.10 Indija razdelila milijardo odmerkov cepiva proti covidu-19

Indija je doslej razdelila milijardo odmerkov cepiva proti covidu-19. Po podatkih vlade je vsaj en odmerek prejelo približno tri četrtine odraslih v državi, približno 30 odstotkov pa jih je v celoti cepljenih.

Kljub temu pa več sto milijonov Indijcev, mlajših od 18 let, ki predstavljajo približno 40 odstotkov prebivalstva, ni prejelo še niti enega odmerka cepiva proti covidu-19.

Sto milijonov Indijcev, mlajših od 18 let, ki predstavljajo približno 40 odstotkov prebivalstva, ni prejelo še niti enega odmerka cepiva proti covidu-19. FOTO: Prakash Singh/AFP

Po poročanju medijev je strokovna skupina indijskega regulatorja za zdravila za cepljenje mlajših od 18 let priporočila uporabo domačega cepiva covaxin, ki je eno od sedmih odobrenih cepiv proti covidu-19 v državi.

V Indiji so na vrhuncu pandemije med aprilom in junijem letos imeli po 400.000 novih primerov in 4000 smrti na dan. Številne bolnišnice so bile preobremenjene. Število okužb je zdaj padlo pod 20.000 novih primerov na dan, poroča AFP.

Prejšnji teden je država po 19 mesecih zaprtja znova odprla vrata tujim turistom. Večina omejitev za zajezitev novega koronavirusa je bila odpravljenih, množice so prvič v dveh letih praznovale glavno indijsko sezono verskih praznikov.

7.58 Uprava za hrano in zdravila odobrila poživitveni odmerek

Ameriška Uprava za hrano in zdravila (FDA) je v sredo odobrila še poživitveni odmerek cepiva proti covidu-19 podjetij Moderna in Johnson & Johnson, potem ko je to že storila za cepivo proizvajalca Pfizer/Biontech. FDA je sklenil tudi, da se za poživitveni odmerek lahko uporabi drugo cepivo od tistega, s katerim je bil nekdo prvotno cepljen.

Nekdo, ki je, denimo, najprej prejel cepivo podjetja Johnson & Johnson, lahko kot poživitveni odmerek dobi cepivo Moderne ali Pfizerja in obratno. Za zdaj so poživitveni odmerki odobreni le za starejše od 65 let, stare od 18 do 64 let, ki jim grozi hujše obolenje s covidom-19, in tiste, ki so zaradi narave svojega dela bolj izpostavljeni okužbam.

Cepljeni z dvema odmerkoma Moderne lahko prejmejo poživitveni odmerek šest mesecev po zaključnem cepljenju, cepljeni z enim odmerkom cepiva Johnson & Johnsona pa dva meseca po prvem in edinem odmerku. Poživitveni odmerek Moderne bo za polovico manjši od običajnega, ker naj bi bilo to dovolj za okrepitev odpornosti.

Preden lahko kampanja cepljenja dobi nov zagon, mora enako odločitev kot FDA sprejeti še Center za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC). Vodstvo CDC se bo s panelom strokovnjakov o tem pogovarjalo že danes.

Odločitev o mešanju različnih cepiv je bila sprejeta po vladni študiji, ki je ugotovila, da je to za obrambo pred novim koronavirusom enako učinkovito kot prejetje odmerka enakega cepiva. Raziskave so tudi ugotovile, da se pri tistih, ki so prvotno dobili odmerek Johnson & Johnsona, po cepljenju s cepivom Moderne ali Pfizerja imunski sistem bolj utrdi, kot pa če dobijo drugi odmerek Johnson & Johnsona.