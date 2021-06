V bankah pripravili nasvete za varno uporabo kartic na dopustu

FOTO: Dinuka Liyanawatte/Reuters

Pred odhodom na dopust v Združenju bank Slovenije uporabnikom plačilnih kartic svetujejo, naj za dodatno varnost poskrbijo z naročilom na varnostno sporočilo sms, s seboj pa ne nosijo večjih zneskov gotovine. Preverijo naj tudi veljavnost svojih plačilnih kartic in višino razpoložljivega limita porabe.Tistim, ki potujejo v tujino, v bančnem združenju svetujejo, da je dobro razpolagati z več različnimi karticami. Razširjenost kartic enega ali drugega mednarodnega kartičnega sistema po svetu je namreč različna. A tudi z vidika varnosti je smiselno znesek porazdeliti na dve kartici.On naročilu varnostnega sporočila sms uporabnik v primeru izgube, kraje ali zlorabe kartice na telefon nemudoma prejme obvestilo, da se z njegovo kartico dogaja nekaj nenavadnega. »V takem primeru takoj pokličite na telefonsko številko, ki je navedena na vaši kartici in je dostopna 24 ur na dan in 365 dni v letu,« so zapisali v Združenju bank Slovenije.Glede menjave valut so pojasnili, da lahko do nje pride na POS terminalu na prodajnem mestu ali pa na bankomatu ob dvigu gotovine. Pri tem uporabnikom svetujejo, naj za plačilo oziroma dvig gotovine izberejo lokalno valuto brez konverzije. V tem primeru bodo od svoje banke prejeli informacijo o razliki glede na referenčni tečaj Evropske centralne banke.Če se odločijo za valutno konverzijo, pa velja biti pri dvigih na tujih bankomatih posebej pozoren na morebitne dodatno zaračunane stroške iz naslova enkratnih nadomestil za dvig gotovine oziroma pribitkov na menjalni tečaj. Ta stroška se lahko zaračunata zgolj in samo ob izrecnem privoljenju.Podrobnejša navodila so pripravili za tiste, ki odhajajo na počitnice na Hrvaško. Ker so menjalni tečaji v menjalnicah in bankah na Hrvaškem različni, uporabnikom priporočajo, naj se pred menjavo gotovine pozanimajo o veljavnih tečajih. Sicer pa svetujejo uporabo plačilnih kartic tam, kjer se tuja valuta v evro preračuna po menjalnih tečajih kartičnih sistemov Mastercard in Visa. Ti tečaji so namreč praviloma ugodnejši kot tečaji bank in menjalnic.