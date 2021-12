V tej dolini šentflorjanski se zdaj mešajo karte za jutri

V nadaljevanju preberite:

Od zgodovinske zmage na volitvah leta 2014, ko je SMC z več kot 300.000 glasov dobila 36 poslancev, so ji volivke in volivci obrnili hrbet. Zapustili so jo tudi člani. Na svojem vrhuncu je imela tri tisoč članov, že v času Cerarjeve vlade pa se je njihovo število za polovico zmanjšalo. Z vstopom SMC v vlado Janeza Janše jih je odšlo še 400.

Zdravko Počivalšek ni vrgel puške v koruzo, ampak se je lotil, kot pravi, svojega petega zahtevnega sanacijskega projekta. SMC bo pojutrišnjem peljal na samoukinitveni kongres, na katerem se bo združila z Gospodarsko aktivno stranko in si nadela novo ime – Konkretno.

Več kot 600.000 evrov na transakcijskem računu in spremembe v medijskem prostoru ter vse večji pomen družbenih omrežij bodo izkoristili za volilno kampanjo. V njej bo Konkretno merila na sredino, na volivke in volivce, ki niso naklonjeni ekstremom. Napoveduje povezovanje z drugimi strankami in gibanjem Povežimo Slovenijo.

»Že s prvim vprašanjem me provocirate,« so prve besede Počivalška v intervjuju, ki ga objavljamo.