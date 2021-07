V državi 437 aktivnih primerov okužb, včeraj potrdili devet novih

Ob 845 testih, so včeraj okužbo s koronavirusom potrdili pri devetih osebah, delež pozitivnih testov je bil 1,1-odstoten. Opravljenih je bilo 12.031 hitrih antigenskih testov. Epidemiološke razmere se tako še naprej izboljšujejo, število novih okužb pa je prvič po lanskem avgustu padlo pod deset.V državi je zdaj 437 aktivnih primerov okužb, povprečje novih primerov v zadnjem tednu znaša 26, medtem je upadla tudi 14-dnevna pojavnost na 100.000 prebivalcev in znaša 21, gre razbrati iz vladnih številk.Število cepljenih s prvim odmerkom v Slovenije je 821.208, kar znaša 47 odstotkov. Cepljenih je 61 odstotkov oseb, starejših od 60 let. Z drugim odmerkom je cepljenih 40 odstotkov starejših od 18 let, medtem je cepljenih 55 odstotkov starejših od 50 let.Število prebolevnikov do danes znaša 252.566.