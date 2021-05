V državnem zboru zaključili razpravo, glasovanje zvečer

Poslanci so zaključili razpravo o predlogu ustavne obtožbe predsednika vlade Janeza Janše. Glasovanje bo zvečer, sodeč po napovedih iz poslanske razprave pa predlog dela opozicije, da bi premierja obtožili pred ustavnim sodiščem, nima večjih možnosti za uspeh.Poslanci LMŠ, SD, Levici in SAB in nepovezani poslanci so Janši v razpravi očitali kršenje več členov ustave in zakonov. Med drugim izpostavljajo, da se je Slovenija decembra lani odrekla dodatni kvoti cepiva, s tem pa številne državljane prikrajšala za pravico do zdravstvene oskrbe. Janši očitajo tudi vmešavanje v delo tožilstva ter pritiske na medije in odtegnitev financiranja Slovenske tiskovne agencije (STA).Premierju so v bran stopili v koalicijskih SDS, NSi in SMC, pa tudi v delu opozicije. V koalicijskih strankah menijo, da očitki ne vzdržijo in da je namen predlagateljev zgolj politično obračunavanje. Zato predloga ustavne obtožbe ne bodo podprli, prav tako ne v poslanski skupini SNS. Tudi v DeSUS menijo, da gre pri predlogu za populistične poteze, glasovali pa bodo po svoji vesti.Janša je sicer v DZ prišel popoldne ter glede ustavne obtožbe dejal, da je v predlogu »toliko absurdnih stvari, da na vse niti nima smisla odgovarjati, tudi se nima smisla prepirati okoli tega«. Sejo je takoj po svojem nagovoru zapustil, kar je razburilo nekatere opozicijske poslance. Očitali so mu tudi, da ni odgovoril niti na en očitek iz ustavne obtožbe ter da je bil njegov nagovor »politični pamflet«.Da bi bil predlog ustavne obtožbe izglasovan, bi ga moralo podpreti vsaj 46 poslancev. Za uspeh je nujnih 46 glasov, ki jih predlagateljice ustavne obtožbe same nimajo, so pa preostale poslance pozvale k odgovornosti.Če pa bi bil predlog izglasovan, bi obtožba romala na ustavno sodišče. V tem primeru ustavno sodišče lahko ugotovi, da obtožba ni utemeljena in obtoženega oprosti, če ugotovi kršitev ustave ali zakona, pa lahko odloči, da predsedniku vlade preneha funkcija.