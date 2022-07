V dveh tednih kar 373 kršitev

Inšpektorat za delo ob zaključku 14-dnevne usmerjene akcije nadzora nad izvajanjem predpisov o varnosti in zdravju pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih delodajalce poziva k doslednemu spoštovanje predpisov za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev pri delu. V tem času je inšpektorat ugotovil 373 kršitev ter izdal 195 ukrepov.

V akciji so inšpektorji s področja nadzora varnosti in zdravju pri delu v 14 dneh na 158 gradbiščih opravili 425 pregledov pri 329 subjektih, pri čemer so ugotovili 373 kršitev in izdali 195 ukrepov.

V zvezi z delom na višini so ugotovili 160 kršitev, od tega 61 nepravilnosti v zvezi z varnostnimi ograjami, 43 kršitev glede delovnih odrov in sedem kršitev glede nezavarovanih odprtin v tleh. Inšpektorji so 66 kršitev ugotovili glede zagotavljanja osebne varovalne opreme, njene uporabe in neuporabe s strani posameznih delavcev, so zapisali v današnjem sporočilu za javnost. Prav tako so ugotovili, da je v nasprotju z zakonom na gradbiščih praviloma hkrati prisotnih več delodajalcev.

Inšpektorji v primeru ugotovljenih nepravilnosti ukrepajo s prepovednimi odločbami - prepovejo opravljanje dela delavcev ali delovnega procesa oziroma uporabo sredstev za delo do odprave nepravilnosti, z odločbami o prekršku in upravnimi odločbami za odpravo nepravilnosti.

Kot je pojasnil inšpektorat, je bil v zadnjih treh letih najpogostejši vzrok smrtnih nezgod delavcev ravno padec z višine. Tudi pri težjih in lažjih poškodbah so padci, zdrsi in spotiki delavcev med najpogostejšimi vzroki za nezgode, pri čemer je inšpektorat opozoril, da težje nezgode pogosto vodijo tudi v dolgotrajne bolniške odsotnosti in invalidnosti. To pa, kot navaja, nima negativnih posledic samo za delavca, ampak tudi za delodajalca in državo.

S stanjem na terenu se je v okviru omenjene usmerjene akcije nadzora na enem izmed gradbišč seznanil tudi državni sekretar v ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Dan Juvan.

Inšpektorat poostren nadzor nad izvajanjem predpisov o varnosti in zdravju pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih opravlja praktično vse leto, 14-dnevni okrepljeni nadzor pa bodo znova ponovili jeseni, so napovedali.