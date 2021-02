V gorah je še veliko snega, nevarna so predvsem prisojna pobočja

Snežno odejo bo ojužilo, nevarna so predvsem prisojna pobočja

Reševalna akcija na Storžiču. FOTO: GRS Tržič

Preverite razmere, ne zadržujte se na nevarnih območjih

Če se kljub vsem pripravam in varnostnim ukrepom zgodi nesreča, takoj pokličite številko za klice v sili 112.

V zadnjem obdobju se je v gorah zgodilo več nesreč in tudi ob prihajajočem vikendu napovedujejo višje temperature in lepo vreme. Napoved lahko prinaša tudi zelo varljiv in nerealen občutek varnosti, opozarjajo gorenjski policisti.Razmere v gorah so nevarne in na to bodo policisti gorske policijske enote ta vikend opozarjali tudi na terenu, napovedujes Policijske uprave Kranj. Seveda želijo z aktivnostmi za zagotavljanje splošne varnosti ljudi v gorah preprečiti morebitne nesreče.V gorah je še vedno veliko snega, opozarja. Nevarna so predvsem prisojna pobočja, kjer bo ojužilo snežno odejo.Tam se bodo sredi dneva prožili spontani plazovi mokrega snega in zdrsni plazovi.Izogibati se je treba tudi odprtim območjem z napihanim snegom in grapam ter žlebovom tik pod grebeni.Na teh mestih je še veliko snega, ki se lahko sproži tako spontano, kot tudi ob manjši dodatni obremenitvi. Območja klož so večja, klože pa debelejše kot navadno, tudi tam, kjer jih nismo vajeni.Zaradi močne otoplitve se bo nevarnost proženja snežnih plazov v prihodnjih dneh še povečala, prehodno pa so možni tudi večji plazovi mokrega snega.»Preden se odpravite v gore, preverite razmere in se o njih prepričajte tudi na terenu. Pri tem uporabite zanesljive vire in metode. Ne zadržujte se na nevarnih območjih. Imejte ustrezno opremo, ki jo morate znati pravilno uporabljati. Na plazovitih območjih med opremo sodi tudi plazovni trojček (plazovna žolna, sonda in snežna lopata). Hodite vsaj v dvoje, izbirajte pa smeri, ki ustrezajo vašemu znanju, psihofizični pripravljenosti, opremi in so varne,« še opozarja Kos.