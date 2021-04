V igri za predsednika Desusa še kmetijski minister

24.

aprila je rok za vložitev kandidatur za predsednika Desusa

Na glasovanje ni želel dati razprave o izljučitvi poslancev, ki jih vodi Franc Jurša (levo), je predsednik sveta Desusa Antona Urha doletel predlog za razrešitev. FOTO: Voranc Vogel

Jože Podgoršek razmišlja o vnovičnem vstopu v stranko.

Od predsednika stranke je v veliki meri odvisno, v katero smer bo Desus zavil v prihodnje.

Napoveduje se predlog razrešitve predsednika sveta stranke.

Volivni kongres Desusa, na katerem bodo odločali o tretjem predsedniku stranke v dobrem letu dni, bo 19. junija. Za ta položaj se bosta spopadlain, glede tretjega kandidatapa še ni znano, ali mu bo dano poskusiti se v tekmi za prevzem vodenja stranke. "Preveč je še neznank za kakršenkoli dokončen odgovor," odgovarja Podgoršek na vprašanje o svoji kandidaturi.Ključen odgovor bi lahko dobil že jutri, ko bo vprašanje njegove vnovične včlanitve v upokojensko stranko in možne kandidature za predsednika stranke odprla statutarna komisija. V skladu s statutom stranke je Jožetu Podgoršku namreč prenehalo članstvo v Desusu, saj je tudi po decembrskem izstopu stranke iz koalicije Janeza Janše ostal na položaju ministra. Moral pa bi odstopiti.Rok za kandidature za predsednika stranke, od katerega bo v veliki meri odvisno, v katero smer bo Desus zavil v prihodnje, se sicer izteče v soboto. Uradno kandidatov sicer še ni, je pa že zdaj znano, da bosta med prijavljenimi Ljubo Jasnič in Srečko Felix Krope, nekdanji policist in dolgoletni predsednik Lovske zveze Slovenije, ki se je za vodenje stranke pomeril že sna decembrskem kongresu in prejel 71 glasov delegatov. Erjavec jih je dobil 146."Strinjam se z začasno predsednico, da so poslanci Desus ugrabili in menim, da takšnih predstavnikov v parlamentu naša stranka ne potrebuje," je oster Krope. Njegovo kandidaturo sta podprla matični in pokrajinski odbor Podravje, ta bo predlagal tudi sklic izredne seje sveta, na kateri bi odločali o razrešitvi predsednika Antona Urha z mesta predsednika sveta Desusa, to je najvišjega organa stranke med kongresoma, saj z njegovim vodenjem niso zadovoljni. Urh sicer na zadnji seji na dnevni red ni želel uvrstiti točke o tem, da bi iz stranke izključili tri poslance, ki so še ostali, torej Franca Juršo, Branka Simonoviča ter Ivana Hršaka.Drugi kandidat za predsednika Desusa, ki ga je podprl ljubljanski mestni odbor, pokrajinski pa še ne, je dolgoletni športni funkcionar Ljubo Jasnič. Izjav pred kongresom ne daje.Sogovorniki iz vrst strankine interne javnosti sicer ocenjujejo, da bo izid glasovanja med Jasničem in Kropetom, ki ga podpira več pokrajinskih odborov precej tesen. Kolikšen del bi lahko prepričal Podgoršek ni jasno, a prav gotovo bi bili njegovi izvolitvi naklonjeni v koaliciji, kjer njegovo vlogo že zdaj vidijo kot vez do poslanske skupine.Poslanci so pred zadnjim volilnim kongresom sicer izpostavili, da si želijo, da stranko prevzame nekdo, ki ima izkušnje in ima v stranki daljši staž.