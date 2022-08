V Istri je kršena ustavna pravica do vode

»Veseli smo in hvaležni vsem, ki so nam priskočili na pomoč. Smo tudi optimisti, saj verjamem, da nam prevozi vode in še druge možnosti pomagajo, da uresničimo cilj. Torej, da redukcij vode v slovenski Istri ne bo vse do večdnevnega deževja,« je povedal direktor Rižanskega vodovoda Koper Martin Pregelj ob včerajšnji predstavitvi reševanja oskrbe z vodo v štirih istrskih občinah.

Vojska, gasilci in civilna zaščita vsakih 13 minut iz Unice pripeljejo eno cisterno vode.

Ves postopek dovoza in problema vode v Istri si je včeraj ogledal državni sekretar na ministrstvu za obrambo Rudi Medved, ki je potrdil, da je civilna zaščita z vojsko in gasilci pripravljena vsak trenutek povečati dovoz vode. »Trenutna situacija bi nas morala dokončno strezniti. Nedoumljivo je, da se po 40 letih prerekanj o vodnem viru v 21. stoletju in ob tako vodnati državi še zmeraj ukvarjamo s tem, ali bomo peljali 100 ali 200 cistern na dan v Istro. Ta situacija je dovolj velik vzgib, da podremo občinske plotove, ki so v marsičem zavirali rešitve, in da se uradniki podamo izza pisalnih miz na teren, da tam vidimo stisko ljudi. Prepričan sem, da bo vlada takoj zagrizla v to kislo jabolko. Mi bomo še vozili vodo, ampak to ni rešitev. V ustavo smo zapisali pravico do zdrave pitne vode. To pravico v tem trenutku tukaj kršimo,« je dejal Rudi Medved s sodelavci iz Uprave RS za zaščito in reševanje v vodarni v Cepkih.

Vodarno v Cepkih so letos dokončno prenovili za ultrafiltracijo. Zdaj čisti tudi vodo iz Unice. Z leve: podžupan občine Koper Janez Starman, direktor Martin Pregelj in državni sekretar Rudi Medved. Foto Boris Šuligoj

Slovenska vojska, gasilci in civilna zaščita z zasebnimi cisternami na dan opravijo do 120 voženj in pripeljejo po 1800 kubičnih metrov surove vode v letos prenovljeno vodarno Rižanskega vodovoda v Cepkih. To je trenutno sicer le šest odstotkov vode, ki jo potrebujejo, vendar dovolj, da vzdržujejo ravnotežje pri oskrbi. »Ta hip pije vodo iz tega sistema 130.000 do 140.000 ljudi. Če bi samo en promil uporabnikov imel zdravstvene težave, bi to premočno obremenilo zdravstveni sistem.

Rižanski vodovod je ponovno vzpostavil črpanje vode v Bužinih in Gabrijelih.

Ta trenutek še ne potrebujemo 5000 kubičnih metrov vode. Toda po desetih dneh smo vzpostavili sistem, da lahko čez noč več kot podvojimo prevoze in pridemo tudi na 5000 kubičnih metrov. Ves čas dodajamo nove, tudi večje cisterne. Če bi imeli 20 cistern po 25 kubičnih metrov in bi vsaka opravila na dan deset voženj, bi v 24 urah dobili blizu načrtovane količine,« je povedal Martin Pregelj.

Zdaj vsakih 13 minut pripelje ena cisterna vodo iz Unice. Imajo srečo, da so pred nedavnim poskrbeli za urejeno cesto do avtoceste. Pri vodarni so uredili več mest za cisterne, ki prečrpavajo vodo. Če je oviran promet na avtocesti, pa cisternam pomagajo spremljevalna vozila tako, da so na interventni vožnji. »Kjer je volja in cilj, se da. In ni tarnanja, da se ne da,« je odgovoril Martin Pregelj. »V strugo Rižane še vedno spuščamo 110 litrov vode na sekundo biološkega minimuma. Ta trenutek zagotavljamo Rižani več vode, kot bi ji ga dajala sama narava. Mislim, da smo vsi, tudi ribiči, enotni, da bomo prej ugasnili črpalko, ki prečrpava vodo v strugo Rižane, kot črpalko, ki črpa vodo ljudem,« je dejal Pregelj in na grožnje ribičev, da bodo vložili tožbo, odgovoril, da je dolžnost Rižanskega vodovoda na prvem mestu skrb za zdravje ljudi.

Hrvati rešujejo oskrbo

tudi za slovensko Istro

Martin Pregelj je ocenil, da so posamezne rešitve za reševanje vode dobile politični predznak. Zdaj pa vidi, da poskuša vlada s konkretnimi koraki iskati več vzporednih rešitev. Ene naj bi pomagale, da že prihodnje leto ne bi bile več potrebne takšne interventne vožnje v primeru suše. Poleg tega pa bo treba uresničiti dolgoročno rešitev.

Hrvati bodo dvignili jez in s tem pomagali tudi slovenski Istri.

»Dolgoročna rešitev je zajetje vode. Prejšnji teden je hrvaški premier Andrej Plenković na akumulaciji Butoniga obljubil, da bodo dvignili jez za en meter in tako pridobili dodatni milijon kubičnih metrov vode. To bo reševalo tudi našo oskrbo, saj vsi vemo, da je treba vodo loviti takrat, ko je, za čas, ko je ni. Ni nam treba organizirati pohodov po nekih dolinicah in kazati suhe struge Suhorice v poletnih mesecih. Naredimo pohod do Butonige in tam izvemo vse o koristih akumulacij. Iz Butonige nam zdaj zagotavljajo Hrvati 65 litrov vode na sekundo, tako kot je v dogovoru. In se jim zato zahvaljujem za to prijateljsko pomoč. Ves svet na zahodu in vzhodu, vsi rešujejo oskrbo z vodnimi zajetji. V taki vročini in suši vidimo, kako lahko še tako bogat vodni vir usahne. Celo Klariči, celo Malni ali kateri tretji. Tudi z Italijani se dogovarjamo. Prav je, da se primorski vodovodi povežejo. Vendar je generalna in dolgoročna rešitev predvsem dodatni vodni vir, ki ga danes nimamo,« je dejal Pregelj.