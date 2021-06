V Italiji brez policijske ure in mask na prostem

07.59 V Italiji od danes brez policijske ure in mask na prostem

07.43 Bettel po vrhu EU pozitiven na novi koronavirus

S koncem junija se izteka kar nekaj ukrepov, ki jih je v želji po pomoči gospodarstvu in zaščiti delovnih mest uveljavilo dosedanjih osem protikoronskih zakonov. FOTO: Blaž Samec/Delo

00.01 Sredi tedna se izteka vrsta ukrepov za blažitev posledic epidemije

Italija je od danes v celoti območje z najnižjo ravnjo ogroženosti zaradi širjenja novega koronavirusa, kar predstavlja velik mejnik za prvo evropsko državo, ki jo je prizadela pandemija covida-19. V državi od danes tako ni več policijske ure, prav tako niso več obvezne maske na prostem. Ministrstvo za zdravje je v odloku, ki je začel veljati danes, kot tako imenovano belo območje označilo vseh 20 regij. Italija je bila dolgo simbol koronavirusne krize na Zahodu, s fotografijami vojaških tovornjakov, ki so odvažali krste, in prenapolnjenih mrtvašnic v severnem mestu Bergamo. V zadnjih tednih pa se je epidemiološka slika izboljšala. Doslej so proti covidu-19 cepili tudi tretjino prebivalstva, starejšega od 12 let.Luksemburški premierje zbolel za covidom-19, potem ko se je udeležil vrha EU prejšnji teden v Bruslju, so v nedeljo sporočili iz luksemburške vlade. Bettel ima blage simptome, med njimi povišano temperaturo in glavobol. Luksemburški premier bo ostal v karanteni deset dni in bo delal od doma.Pred tem se je v četrtek in petek udeležil vrha EU z drugimi evropskimi voditelji. Glede na fotografije vrha je bil med drugim v bližnjem stiku z avstrijskim kanclerjemin predsednikom Evropskega sveta. Luksemburška vlada sicer nobenega od voditeljev ni označila za bližnji stik in da bi obstajala nevarnost širjenja okužbe.Bettel je doslej prejel le prvi odmerek cepiva proti covidu-19 družbe AstraZeneca in bi moral prejeti drugi odmerek ta teden. S koncem junija se izteka kar nekaj ukrepov , ki jih je v želji po pomoči gospodarstvu in zaščiti delovnih mest uveljavilo dosedanjih osem protikoronskih zakonov. Med drugim se iztekata ukrepa povračila nadomestila plače zaradi začasnega čakanja na delo ter subvencioniranje skrajšanega delovnega časa. Zadnjemu se sicer obeta podaljšanje.Subvencioniranje začasnega čakanja na delo je bil eden od prvih ukrepov, s katerimi je država že kmalu po prvi razglasitvi epidemije covida-19 lani spomladi priskočila na pomoč delodajalcem. Hkrati je tudi najbolj izdaten – od nekaj več kot 1,6 milijarde evrov izplačane pomoči za ohranitev delovnih mest od marca lani do konca maja letos je bilo za subvencioniranje čakanja na delo izplačanih 547 milijonov evrov, dodatno je država za te delavce poravnala tudi za skupaj 124 milijonov evrov socialnih prispevkov.