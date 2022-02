V Izoli se bodo borili proti vojaški bazi

V nadaljevanju preberite:

Kaj o načrtih države, ki bo postala nova lastnica območja nekdanje ladjedelnice, menijo v Izoli? O tem, da naj bi ob izolski obali uredili prostore za potrebe vojske, policije, uprave za pomorstvo in podobno, bodo govorili na današnji seji občinskega sveta. Kaj pred sestankom ministra Hojsa in župana Markočiča izpostavljajo na ministrstvih za notranje zadeve in obrambo?