V kampanji Za obSTAnek zbrali 264.500 evrov, zbiranje se nadaljuje

Za javni servis skrbi skoraj devetdeset zaposlenih, ki jim v skrajnem primeru grozi izguba službe zaradi profesionalnega in neodvisnega opravljanja dela. FOTO: Jure Eržen/Delo



STA izjemnega pomena za Slovenijo

Formalni del donacijske kampanje Za obSTAnek se je z včerajšnjim dnem zaključil. Kot so sporočili z Društva novinarjev Slovenije (DNS), je bilo v mesecu dni zbranih 264.500 evrov. Donacije prek kratkih SMS sporočili niso več možne, je pa do konca junija odprt transakcijski račun SI56 6100 0002 5727 075, na katerem DNS zbira sredstva za Slovensko tiskovno agencijo. Več informacij je objavljenih na spletni strani zaobstanek.si STA že 152 dni opravlja javno službo brez plačila zanjo s strani vlade. Za javni servis skrbi skoraj devetdeset zaposlenih, ki jim v skrajnem primeru grozi izguba službe zaradi profesionalnega in neodvisnega opravljanja dela. »Odziv javnosti, da podpre STA, je bil nad vsemi pričakovanji, kar priča o velikem zaupanju ljudi v STA. Z doniranimi sredstvi bo tako osrednja tiskovna agencija dočakala 30. obletnico, ki jo obeležujemo 3. junija, čeprav ji Vlada RS že več kot 150 dni neutemeljeno odreka plačilo za opravljeno javno službo,« so sporočili z STA ob zaključku kampanje.S široko podporo javnosti so zaposleni v STA dobili nov zagon, s katerim bodo lažje še naprej opravljali svoje delo obveščanja javnosti, ki predstavlja enega ključnih temeljev profesionalnega novinarstva v Sloveniji. Ob tem se želijo zahvaliti slehernemu posamezniku, ki jih je podprl s prispevkom, vsem podpornikom in prijateljem STA, nenazadnje pa Društvu novinarjev Slovenije, ki je bil nosilec kampanje. Opogumljeni z njihovo podporo bodo tako ali drugače STAli in obSTAli tudi v prihodnje, so še dodali.»Hvala vsem prijateljem STA, da ste se odzvali in pokazali, da je kakovostno in verodostojno novinarstvo še vedno tisto, ki si ga želite. Hvala vsem v cehu, da je enotno podprl tisto, kar je prav, in hvala STA-jevcem, da vztrajate. In vse najboljše za 30. rojstni dan, ki ga boste obeležili v juniju. In še informacija: Društvo novinarjev je ravno danes poslalo predsedniku republike Borutu Pahorju utemeljitev predloga za odlikovanje STA z zlatim redom za zasluge. Menimo, da je predlog več kot utemeljen. Hvala še enkrat vsem. Za obSTAnek!« so zapisali pri DNS v sporočilu za javnost.V kampanji aktivno sodelujejo med drugimi Sindikat novinarjev Slovenije, Evropska zveza novinarjev (EFJ), Mednarodni inštitut za tisk (IPI), Evropsko združenje tiskovnih agencij (EANA), Katedra za novinarstvo Fakultete za družbene vede in tudi številni mediji, med njimi Dnevnik in Nedeljski dnevnik, Delo, Večer, Primorske novice, POP TV, Mladina, Žurnal24. Akcijo aktivno podpirajo tudi sindikalne centrale Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS), Pergam in Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije (KSJS).Pred mesecem dni ob zagonu donacijske kampanje so v Društvu novinarjev dejali, da je STA izjemnega pomena tako za slovensko novinarstvo kot tudi sicer za širšo družbo in demokracijo. »Za javni servis skrbi skoraj devetdeset zaposlenih, ki jim v skrajnem primeru grozi izguba službe zaradi profesionalnega in neodvisnega opravljanja dela. Mediji pa bodo ostali brez izjemno pomembnega vira preverjenih in verodostojnih informacij o dnevnem dogajanju. In to v letu, ko svetovni dan svobode medijev v ospredje postavlja informacije kot javno dobrino,« so tedaj zapisali v društvu.