V koaliciji pričakujejo še prepreke SDS

Poslanci koalicije so po nujnem postopku sprejeli novelo zakona o RTV Slovenija, ki spremembe vnaša predvsem v organe upravljanja in vodenja te največje kulturne institucije.

»Programski svetniki so večkrat pokazali, da ne delujejo v interesu javnosti ali javnega interesa, ampak izključno v interesu političnih strank, ki so jih imenovale v programski svet,« je pred potrjevanjem dejala ministrica za kulturo Asta Vrečko in dodala, da s tem zakonom o RTV Slovenija upoštevamo priporočila evropske komisije, saj se umika neposreden vpliv politike na delovanje javne RTV Slovenija.

Programski in nadzorni svet bi zamenjal svet. SDS: Mudi se le zato, ker si želi koalicija čim prej obglaviti RTV Slovenija. Koalicija pričakuje veto in tudi referendum.

Pot do uveljavitve po pričakovanjih dolga

A pot do uveljavitve zakona o RTV Slovenija, ki ga je v parlamentarno proceduro poslala vlada, bo po pričakovanjih koalicije še dolga. Zdaj pričakujejo veto državnega sveta, ki pa za koalicijske stranke s 53 poslanskimi glasovi ne bo pomenil večje ovire, a hkrati je iz SDS slišati, da gre za »hvaležno temo«. Ne nazadnje so dosedanji zakon, ki ga je napisal njihov poslanec Branko Grims, na naknadnem zakonodajnem referendumu ubranili že dvakrat.

»Novelo zakona o RTV sprejemamo po nujnem postopku, čeprav je jasno, da izrednih razmer ni. Mudi se le zato, ker si želi koalicija čim prej obglaviti RTV Slovenija, zamenjati celotno vodstvo ter programski in nadzorni svet RTV,« je bila ostra Alenka Jeraj, poslanka SDS, ki je po koncu seje potrdila, da bodo šli verjetno v zbiranje podpisov za naknadni zakonodajni referendum.

Ker bi z dnem uveljavitve novele prenehal mandat članov sedanjega programskega in nadzornega sveta – svoje delo pa bi nadaljevali največ 60 dni do ustanovitve sveta –, so tudi programski svetniki, ki so blizu SDS, že omenjali možnost pritožbe na ustavno sodišče in nujnost naknadnega zakonodajnega referenduma. Vsaj 40.000 podpisov zanj bi v SDS sicer zaradi poletnih počitnic lahko začeli zbirati šele jeseni, zato bi se uveljavitev novele lahko še zamaknila.

FOTO: Jure Eržen/Delo

21 od 29 svetnikov izbira in potrjuje državni zbor

»Nujni postopek, ki se ga tako kritizira, je zato, da se to nevzdržno rušenje, popolno uničevanje javnega dobra prekine, konča,« je poudarila poslanka Gibanja Svoboda Mojca Šetinc Pašek, nekdanja novinarka RTV Slovenija. Sedanji programski svet, v katerem 21 od 29 svetnikov izbira in potrjuje državni zbor, je označila za podaljšek stranke SDS, ki kot češnjo na tej svoji torti na mesto direktorja javne televizije namešča nekdanjega direktorja vladnega urada za komuniciranje, fanatičnega promotorja SDS.

Po predlogu novele bodo v svet, ki bo nadomestil programski svet, zaposleni iz svojih vrst izbrali šest članov, preostalih 11 članov pa bodo na podlagi izvedenih javnih pozivov imenovali italijanska in madžarska narodna skupnost, predsednik države, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, nacionalni svet za kulturo, Olimpijski komite Slovenije, informacijski pooblaščenec, Svet za trajnostni razvoj in varstvo okolja, varuh človekovih pravic in Nacionalni svet invalidskih organizacij. Kot posvetovalno telo sveta predlog uvaja petčlanski finančni odbor. Javni zavod bi po predlogu vodila in upravljala uprava, ki bi jo sestavljali štirje člani, vodil pa bi jo predsednik uprave.

Ministrica za kulturo je napovedala, da bo še v prvi polovici mandata sledilo spreminjanje medijske zakonodaje, pri čemer bodo upoštevana tudi priporočila evropske komisije.