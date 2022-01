V koprski Sagradi Familii 137 novih stanovanj

Gradbeno podjetje Grafist je dobilo dovoljenje za gradnjo 137 stanovanj na območju kompleksa Solis, ob vhodu v koprsko mestno središče, ki je bilo sprva namenjeno zgolj poslovnim in upravnim prostorom ter hotelu. Kakšne so predvidene prodajne cene?

Gradbeno podjetje Grafist je dobilo dovoljenje za gradnjo 137 stanovanj na območju kompleksa Solis, ob vhodu v koprsko mestno središče, ki je bilo sprva namenjeno zgolj poslovnim in upravnim prostorom ter hotelu. Načrti za hotel ostajajo, le da pričakujejo še dovoljenje za nadzidavo.

Gradnja Solisa, ki se ga je po propadu Primorja prijelo ime koprska Sagrada Familia, saj je kot nedokončan betonski skelet več let kazil podobo Kopra, se po besedah predstavnika Grafista Anteja Guberca nadaljuje. Pred štirimi leti so najprej zgradili olimpijski bazen, pred dvema letoma novi koprski upravni center in nato še poslovni center, kamor sta se med drugim preselila NLB in Delavska hranilnica. V preostalem delu poslovnega centra in v stolpiču, ki so ga pred meseci odkupili od koprske občine, pa so po novem predvidena stanovanja. Gradbeno dovoljenje za spremembo namembnosti iz poslovnega v stanovanjski del so prejeli tik pred novim letom.

Dosedanji gradbeni skelet bodo nadzidali za dve etaži in v njem uredili stanovanja. Ta bodo tudi v sosednjem že dokončanem poslopju.FOTO: Nataša Čepar/Delo

»Zanimanja za nakup je precej,« pravi Guberac. Prodajo 60 stanovanj v že dokončanem stolpiču, kjer sta tudi banki, načrtujejo v kratkem, medtem ko bodo del, ki so ga odkupili od občine, nadgradili še z dvema etažama, da bo po novem prav tako obsegal pritličje in šest etaž. Dogradili naj bi ga do pomladi, poleti pa naj bi se vanj lahko že vselili novi stanovalci.

Cene stanovanj v Solisu bodo znašale od 3200 do 3800 evrov na kvadratni meter. Za garsonjero bo, denimo, treba odšteti vsaj 120.000 evrov, medtem ko so štirisobna stanovanja z obširnim balkonom ter pogledom na morje in hribe v ozadju ovrednotena do 670.000 evrov. »Največ se za nakup zanimajo ljudje iz notranjosti Slovenije, predvsem kot naložbo,« je pojasnil sogovornik.

V Grafistu pa do pomladi pričakujejo tudi dovoljenje za nadzidavo stolpiča, namenjenega hotelu, z dodatnimi štirimi etažami (na pritličje in osem etaž). Med gradbenimi načrti Guberac omeni še okoli 80 stanovanjskih enot na Markovcu, kjer še čakajo na gradbeno dovoljenje, in okoli 200 enot v prihodnji soseski Levji grad (nasproti Banke Koper), za katero so zaprosili za spremembo nekdanjih Istrabenzovih načrtov.