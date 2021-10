V kratkem več denarja za upokojence

V nadaljevanju preberite:

Od 1. novembra bo veljala novela zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2K), s katero bodo na boljšem vsi, ki so bili prostovoljno vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje po januarju leta 2013, skupaj več kot 9000 ljudi. V parlamentarnem postopku so še trije predlogi za spreminjanje pokojninske zakonodaje, prva je na vrsti za obravnavo – predvidoma na prihodnji seji državnega zbora – pobuda za izredno 3,5-odstotno usklajevanje, s katerim naj bi odpravili posledice kriznih zamrznitev pokojnin.