V lekarno po paket petih hitrih testov

Od danes je v lekarnah po državi mogoče prevzeti teste za samotestiranje dijakov in učencev. Za prevzem paketa petih testov je treba predložiti kartico zdravstvenega zavarovanja ali potrdilo o vpisu. Testiranje bo enkrat na teden in bo brezplačno.



Samotestirali se bodo učenci od sedmega do devetega razreda in dijaki, poleg njih pa tudi mladostniki, ki so vključeni v zavode za mladostnike s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ter učenci, vključeni v tretjo do šesto stopnjo posebnih programov.



Testov – učenci in dijaki se bodo testirali doma ali v dijaškem domu – ne bo preverjal nihče, saj so na ministrstvu za zdravje prepričani, da so mladostniki dovolj odgovorni in bodo s tem pripomogli svoj del k varovanju zdravja. Po besedah državnega sekretarja Roberta Cuglja bodo tako »igrali na karto zaupanja«.



Sicer pa velja: če bo hitri test pozitiven ali bo učenec ali dijak kazal simptome okužbe z novim koronavirusom, mora učenec ali dijak oziroma eden od staršev ali skrbnik obvestiti izbranega osebnega zdravnika, ta pa bo učenca ali dijaka napotil na testiranje s testom PCR. Če bo tudi rezultat tega testa pozitiven, je treba obvestiti ravnatelja, v nasprotnem primeru se učenec ali dijak spet lahko udeleži pouka in obšolskih dejavnosti.



Do začetka novega šolskega leta sta še dva dneva. Medtem ko bodo del odgovornosti prevzeli učenci in dijaki sami, velja za zaposlene v vzgoji in izobraževanju obvezni pogoj PCT (preboleli, cepljeni, testirani).

Na Švedskem skoraj tako kot pred pandemijo

Novo šolsko leto se je ponekod po Evropi že začelo ali pa se bo začelo v teh dneh. Kako je samotestiranje učencev in dijakov oziroma izpolnjevanje pogoja PCT urejeno drugod po stari celini? Ponekod stavijo tudi na cepljenje mladostnikov proti covidu-19.



V Avstriji bo na začetku za vse učence in učitelje zunaj učilnic prve tri tedne pouka obvezna uporaba zaščitne maske. Učitelji, ki niso cepljeni, pa bodo morali masko nositi tudi med poukom. V tem varnostnem obdobju bo obvezno testiranje trikrat na teden, od tega bo moral biti najmanj en test PCR. Po uvodnih treh tednih šole bo testiranje predvidoma obvezno le še za necepljene.



Na Švedskem šolarji že več kot en teden spet hodijo k pouku. Za mlajše učence to ni nič novega, saj so že vse lansko leto imeli pouk v učilnicah, so se pa v učilnice vrnili tudi starejši učenci. V učilnicah maske niso obvezne, prav tako ni treba zagotoviti stalnega zračenja ali testiranja, čeprav tudi v tej državi zaznavajo povečanje števila okužb. Čeprav cepljenje ni obvezno, je več mobilnih ekip v šolah ob začetku leta imelo akcijo cepljenja za tiste, ki si to želijo. Na Švedskem je cepljenje priporočljivo za starejše od 16. leta.



Na Portugalskem se bodo učenci in dijaki vrnili v šolske klopi sredi septembra. Pred začetkom šolskega leta so okrepili akcijo cepljenja otrok in mladostnikov, starih od 12 do 17 let. Zdravstvena oblast upa, da bodo do 19. septembra končali cepljenje te starostne skupine.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: