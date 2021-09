V Ljubljani nov shod proti vladnim ukrepom

Na Trgu republike so se spet zbrali nasprotniki vladnih ukrepov. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Na Trgu republike v prestolnici so se znova zbrali (za zdaj sicer maloštevilni) protestniki, ki nasprotujejo vladnim ukrepom oziroma obveznemu izpolnjevanju pogoja PCT. Območje je pod poostrenim policijskim nadzorom, pripravljene so tudi ograje.Na tako imenovani javni predstavitvi »Glas srca in razuma«, kot so jo poimenovali organizatorji, naj bi se predstavilo 30 udeležencev. Organizatorji, dogodek so prijavili na Mestni občini Ljubljana in na Policijski upravi (PU) Ljubljana, pogoja PCT ne preverjajo.V sredo se je v Ljubljani po podatkih policije zbralo okrog osem tisoč ljudi, sprva mirni protesti so se nato spremenili v nasilne izgrede, v katerih je bilo poškodovanih več policistov, v UKC Ljubljana sta pomoč poiskala dva udeleženca shoda. Potem ko se je množica približala vhodu v parlament in je v poslopje priletelo nekaj pirotehničnih sredstev, je policija ljudi pregnala s solzivcem. Ko so nekateri začeli vanjo metati pirotehniko, pa je aktivirala še vodni top ter streljala na protestnike z gumijastimi naboji.Policisti so v sredo pridržali devet oseb; dve zaradi prekrška, sedem pa zaradi suma storitve kaznivega dejanja. Po oceni Mestne občine Ljubljana je bilo na infrastrukturi za sedem tisoč evrov škode.