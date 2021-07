V ljubljanskem centru za ravnanje z odpadki zagoreli kosovni odpadki

V ljubljanskem regijskem centru za ravnanje z odpadki (RCERO Ljubljana) na Cesti dveh cesarjev so danes nekaj pred 15. uro zagoreli kosovni odpadki.



Po prvih podatkih so zagoreli mešani odpadki v obsegu okoli 10x40 metrov, med njimi pa naj ne bi bilo nevarnih snovi, so sporočili s policijske uprave Ljubljana. Vzrok požara in ocena škode še nista znana.



Gasilska brigada Ljubljana sodeluje s štirimi gasilskimi vozili, šest pa je prostovoljnih gasilskih enot. Na kraju je tudi enota za podporo vodenju. Požar jim je uspelo omejiti, po navedbah policije ni nevarnosti za okoliške objekte in hiše. Ta okoliškim stanovalcem svetuje, da zaradi dima zaprejo okna in se ne zadržujejo v bližini požara.



Kraj nesreče si bodo policisti predvidoma ogledali jutri. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo, so še sporočili z ljubljanske policijske uprave.

