Vizjakove izjave za NSi nesprejemljive, Počivalšek jih ne želi komentirati

Gospodarski minister in predsednik koalicijske SMC Zdravko Počivalšek je danes za STA sporočil, da se bodo glede objavljenega celotnega posnetka ministra Andreja Vizjaka s podjetnikom Bojanom Petanom najprej pogovorili znotraj stranke in koalicije. »Do takrat pa zadeve ne komentiram,« je zapisal.

Počivalšek, ki je ob objavi izsekov posnetka pogovora pred časom dejal, da od Vizjaka pričakuje pojasnila, pri čemer je navedel, da »kar se objavi na televiziji, ni nujno res«, danes objave celotnega posnetka Vizjaka s Petanom in vsebine njunega pogovora ne komentira.

Sam je sicer v času pogovora med Vizjakom in Petanom, ki ga je v sredo v celoti objavila POP TV, vodil in tudi prevzemal Terme Olimia. Prav pomoč pri nakupu družbe Terme Olimia naj bi Vizjak v pogovoru zagotavljal Petanu.

Privatizacija Term Olimia je potekala v zadnjem letu prve vlade Janeza Janše in je bila eden najbolj vročih prodajnih postopkov. Kapitalska družba, Slovenska odškodninska družba in Slovenske železnice, vse v lasti države, so prodajale okoli polovico delnic Term Olimia.

NSi: Vizjakove izjave neprimerne in nesprejemljive

»Izjave Andreja Vizjaka glede pritiskov na sodnike so neprimerne in nesprejemljive,« so sporočili iz NSi.

»V NSi se bomo o novih dejstvih in posnetku pogovorili v prihodnjih dneh, ko se bo predsednik NSi vrnil iz tujine. Odločitev o tem, če minister Vizjak še uživa naše zaupanje, pa bomo sprejeli do obravnave interpelacije o njegovem delu,« so zapisali.

V LMŠ po objavi pogovora pričakujejo takojšen odziv tožilstva in policije

V stranki LMŠ ob objavi celotnega posnetka pogovora med okoljskim ministrom Andrejem Vizjakom in podjetnikom Bojanom Petanom poudarjajo, da gre za »gospodarski kriminal in koruptivne povezave Vizjak–Petan«. Ob tem pričakujejo, da se bosta na dogajanje po uradni dolžnosti nemudoma odzvala tožilstvo in policija.

»Dokazi so jasni, namigi o neavtentičnosti posnetkov, kar so vladajoči doslej izrabljali kot izgovor, pa pričakovano ovrženi, kar pomeni, da minister ni govoril resnice oziroma je, povedano drugače, lagal,« so v stranki zapisali v sporočilu za javnost.

Prepričani so tudi, da je tedanji in zdajšnji predsednik vlade Janez Janša vedel za Vizjakovo početje. »To je delovanje SDS, ki vsa ta leta ostaja enako – škodljivo in celo nevarno,« so navedli. Ob tem NSi in SMC očitajo, da so soodgovorni za trenutno stanje v državi, saj da nemo spremljajo dogajanje ter iščejo izgovore, zakaj še naprej ostajajo v aktualni vladi. »Slovenija si zasluži boljše, odhod te vlade in predčasne volitve so edina rešitev,« še poudarjajo.

POP TV je v sredo objavila daljši posnetek pogovora Vizjaka s Petanom glede vpliva v Termah Čatež. Na posnetku je Vizjak Petanu med drugim predlagal dogovor o imenovanju dvočlanske uprave, v katero bi vsaka stran v lastništvu – Petanove družbe in državna podjetja – imenovala vsak po enega člana. Predlagal je tudi dogovor glede umika lastnih delnic Term Čatež.

SD poziva Tonina k presekanju gordijskega vozla, pričakujejo tudi odziv organov pregona

»Glede na razkritja slovenska javnost pričakuje odstop ministra Vizjaka. Če temu ne bo tako, pričakujemo, da to namesto njega stori predsednik slovenske vlade Janez Janša. V kolikor se to ne bo zgodilo, potem, se opravičujem izrazu, slovenska vlada deluje po mafijskih principih. Namreč način, da se tolerira tovrstne rabote posameznih ministrov na vseh področjih, spominja na neke druge čase, ki nimajo zveze z današnjo republiko Slovenijo,« je povedal podpredsednik Socialnih demokratov Matjaž Nemec.

»Podpredsednika vlade in ministra Tonina bi rad spomnil na njegova pričakovanja glede pristnosti teh posnetkov, ki so se izkazali za avtentične. NSi nima veliko manevrskega prostora. Prvič, ali zahteva Vizjakov odstop, drugič, ali podpre interpelacijo zoper njega, in tretjič, da zapusti to koalicijo, ki spominja na pravi mafijski film.« Nemec je Tonina neposredno pozval, naj preseka gordijski vozel in ustvari pogoje za izredne volitve.

»Podobno pričakujemo od organov pregona, s posnetkov smo slišali, da gre za resne sume storitve kaznivega dejanja in napeljevanje k temu. Pričakujemo, da bodo organi pregona opravili svoje delo,« je še povedal.

Nekdanja ministrica za obrambo in pravosodje Andreja Katič, prav tako iz SD, je ob mednarodnemu dnevu pravosodja postavila posnetek v domeno »najhujših nočnih mor«.

Levica: Takojšen odstop vlade

Poslanka Levice Nataša Sukić se je danes v odzivu zavzela za takojšen odstop celotne vlade. Vizjakova izjava glede pritiskov na sodnike po besedah Sukićeve kaže, kako deluje sedanja vlada. »S silo si podreja sodstvo, policijo, medije, zato pravzaprav mora odstopiti ta trenutek celotna vlada, ne samo minister Vizjak,« je pozvala poslanka Levice. Dejala je še, da bi moral minister Vizjak nemudoma odstopiti že pred 14 dnevi, ko so bili objavljeni prvi posnetki pogovorov s Petanom.

»Ampak očitno ima zelo hudo zaščito. Zakaj? Ker se tej vladi očitno zdi plačevanje davkov 'glupo'. To so navsezadnje dokazali s pravkaršnjim davčnim odpustkom najbogatejšim, kar pomeni 800 milijonov globoko zvrtano luknjo v državni proračunu na letni ravni, potem pa se čudimo da ni denarja za javno šolstvo, javno zdravstvo, za lokalne skupnosti, občine in tako naprej,« je še dejala poslanka Levice.

V Slovenskem sodniškem društvu osupli

V Slovenskem sodniškem društvu so »začudeni in osupli« nad Vizjakovo izjavo o tem, da bodo »kateremu sodniku 'jajca' strli«.

Kot je zapisala predsednica sodniškega društva Vesna Bergant Rakočević, Vizjakove izjave »med drugim izražajo tudi precejšnje nepoznavanje delovanja sodnega sistema ter podcenjevanje neodvisnosti in avtonomnosti slovenskih sodnikov«.

»Kakršnekoli grožnje sodnikom so v demokratični družbi povsem nedopustne in skrajno zaskrbljujoče. Uporabljeni besednjak je nezaslišan in govori sam zase,« menijo v društvu.