V Logatcu 68 beguncev iz Ukrajine

V prostore uprave za zaščito in reševanje v Logatcu je danes prispela skupina 68 beguncev iz Ukrajine. Gre za otroke nogometaše, stare od 11 do 17 let, njihove trenerje in mamice z manjšimi otroci.

To je prva skupina, ki je prišla organizirano, nekaj posameznikov, ki je zbežalo pred vojnimi napadi, pa je za zdaj nastanjenih pri družinah.

Izjavo direktorice urada vlade za oskrbo in integracijo migrantov Katarine Štrukelj si lahko ogledate v videu:

Urad za oskrbo in integracijo migrantov je danes vzpostavil tudi klicni center, kjer bodo za pojasnila glede pomoči, ki jo Slovenija nudi državljanom Ukrajine, odgovarjali strokovnjaki z različnih področij. Za klice iz Slovenije na brezplačno telefonsko številko 080 41 42 in iz tujine +386 1 478 7530 bodo na voljo vse dni v tednu od 8. do 18. ure.

V klicnem centru bodo strokovnjaki nudili informacije glede vstopa in bivanja v Sloveniji, postopka priznanja mednarodne zaščite ter informacije na kakšen način lahko posamezniki ali organizacije nudijo finančno ali materialno pomoč.

Vzpostavili so tudi poseben elektronski poštni naslov info.ukrajina@gov.si.

Kot je minister za obrambo Matej Tonin povedal že v ponedeljek, so za otroke iz Ukrajine pripravili 80 mest, ministrstvo za notranje zadeve pa sporočilo, da se za primer prihoda večjega števila beguncev v prvi fazi sprejetja načrtuje namestitev na lokacijah v Ljubljani in Logatcu, kasneje pa še drugod.