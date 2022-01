V mesecu dni bomo vsi okuženi

V nadaljevanju preberite:

Zaradi zelo hitre nalezljivosti te različice stroka ocenjuje, da se bomo v mesecu dni z njo okužili vsi prebivalci Slovenije. Cepljenje s poživitvenim odmerkom po besedah vodje svetovalne skupine za covid-19 Mateje Logar ščiti pred hudim potekom bolezni. Pozivu zdravstvenih ustanov in združenj k razmisleku o obveznem cepljenju se je včeraj pridružila Komisija RS za medicinsko etiko: zdaj za izpostavljene skupine, ob pojavu morebitnih novih različic pa o splošnem obveznem cepljenju.

Svetovalna skupina je po besedah Logarjeve vladi ta teden predlagala zgolj skrajšanje karantene za tiste, ki so bili v tesnem stiku z omikronom, da javno življenje ne bi povsem zastalo. Negativen test PCR jim bo vrnitev v javnost omogočil že po petih dneh, za okužene pa še naprej ostaja veljaven ukrep desetdnevne samoizolacije. Drugih novih ukrepov za zdaj ne bo.

Na obzorju pa je že nova bolezen, imenovana flurona. To je hkratna okužba z virusom gripe in novim koronavirusom. Prvi primer so uradno potrdili 1. januarja v bolnišnici v Izraelu pri nosečnici, ki ni bila cepljena ne proti gripi ne proti covidu-19, v ponedeljek pa tudi pri ženski na Hrvaškem. Ali bo imela hkratna dvojna okužba hujše dolgotrajne posledice, še ni znano.

Kakšne so značilnosti omikrona in kaj vse povzroča? Poiskali smo odgovore na nekatera najpomembnejša vprašanja.