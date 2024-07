V minulem tednu pobrali komaj prvo tono soli

V nadaljevanju preberite:

Sečoveljski solinarji so minule dni pobrali prvo tono soli. Začetek solinarske sezone zamuja približno dva tedna, ta konec tedna in ves naslednji teden pa bodo pobirali zelo intenzivno, nam je zagotovil vodja proizvodnje Diego Lazar. Večja novost je, da ima Telekomova odvisna družba Soline Pridelava soli od prvega julija novega direktorja. To je postal Aleksander Valentin, ki je pred tem nekaj več kot dve leti vodil Turistično združenje Portorož.

Dosedanjemu direktorju Solin Klavdiju Godniču je 30. junija potekel tretji štiriletni direktorski mandat. Kot nam je povedal Godnič, je družbi Telekom Slovenije izrazil željo, da se ne bi potegoval več še za četrti mandat, saj bo oktobra izpolnil vse pogoje za upokojitev.