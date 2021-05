V noči na ponedeljek predvsem v severni Sloveniji možni močnejši nalivi

Po vsej državi so napovedane tudi nevihte. FOTO: Jure Eržen/delo

Agencija RS za okolje (Arso) je za severni del Slovenije izdala oranžno vremensko opozorilo. V noči na ponedeljek in nato še v ponedeljek dopoldne so namreč predvsem v severni Sloveniji možni krajevno močni in dolgotrajni nalivi. Po vsej državi so ob tem napovedane tudi nevihte, ob nalivih pa lahko hitro narastejo manjši vodotoki in hudourniki.Alpe je dosegla vremenska fronta, ki bo predvidoma v ponedeljek zjutraj prešla naše kraje. Pri nas se bodo že danes popoldne začele pojavljati krajevne padavine, predvsem plohe in posamezne nevihte, deževje z nevihtami pa se bo ponoči razširilo nad večji del države.Po vsej državi so ob tem napovedane tudi nevihte, ob nalivih pa lahko hitro narastejo manjši vodotoki in hudourniki.Predvsem v severni polovici Slovenije bodo možni krajevno močnejši nalivi, zato je Arso za severovzhod in severozahod Slovenije izdal oranžno vremensko opozorilo za čas od 21. ure danes zvečer do okoli 10. ure v ponedeljek.Nalivi že povzročajo težave v Pomurju. Pri portalu neurje.si so prek twitterja opozorili, da se je na območju Gornje Radgone okrepila t.i. supercelična nevihta, ki potuje v smeri Pomurja. »Nevihto lokalno spremlja močan, silovit naliv z močnejšimi sunki nevihtnega piša. Krajevno je možna toča, lahko tudi nekoliko debelejša,« so navedli.Tudi center za obveščanje je prejel več obvestil občanov o poplavah meteornih voda na območju Gornje Radgone, a podrobnosti še niso znane.Prometno-informacijski center za državne ceste pa ob napovedani možnosti močnih nalivov opozarja voznike, naj vozijo s prilagojeno hitrostjo in varnostno razdaljo, prav tako jih opozarja, da je ustavljanje pod nadvozi in v predorih prepovedano.Ob morju bo pihal jugo, v vzhodni in severni Sloveniji pa bo proti jutru zapihal veter severnih smeri. V ponedeljek bo sprva oblačno s padavinami, ki bodo do popoldneva povsod ponehale, kaže napoved Arsa.Pretoki rek v večjem delu države so trenutno srednji, reke na severozahodu pa imajo velike pretoke. Danes popoldne bodo po podatkih oddelka za hidrološko napoved pri Arsu reke začele naraščati, najprej na severozahodu in severu države, v noči na ponedeljek pa tudi v vzhodni in osrednji Sloveniji.Vodnatost rek se bo povečala do velikih pretokov. Posamezne reke na Gorenjskem, Koroškem in Štajerskem, zlasti v porečju Dravinje, se lahko razlijejo na izpostavljenih mestih ob strugah. Ob nalivih lahko hitro narastejo manjši vodotoki in hudourniki, večja verjetnost za ta pojav je v severnem delu države.V ponedeljek čez dan bo vodnatost rek velika, v torek pa se bo začela zmanjševati, še kaže hidrološka napoved.