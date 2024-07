| Okolje PREMIUM

Svet se še segreva, to prinaša vse hujše katastrofe

Segrevanje prinaša hujše poplave in suše, nove bolezni in val beguncev, ogroženih je večina delavcev in pridelava hrane.

Galerija Obsežni požari zaradi segrevanja ozračja so le eden od obrazov podnebne krize. FOTO: Yasin Akgul/AFP