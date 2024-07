V NSi z zakonskim predlogom proti nasilju v šolah

V NSi se zavzemajo za manj nasilja v šoli in manj medvrstniškega nasilja. S tem namenom so se odločili, da v DZ vložijo predlog sprememb zakona o osnovni šoli. Z njim želijo zaščititi žrtve, nasilnemu otroku pa bi bilo mogoče odrediti začasno šolanje na daljavo, ga vključiti v vzgojni program za socializacijo ali pa ga celo izključiti iz šole.

»Pristojni nimajo več pod nadzorom tega nasilja,« je na današnji novinarski konferenci dejal vodja poslanske skupine NSi Janez Cigler Kralj. Politika po njegovih besedah sicer obljublja ukrepe, a nič več od tega.

Spomnil je, da je bilo v zadnjem času več incidentov, denimo v Brežicah, Celju, Zrečah, Trbovljah in Mariboru. »Skupni imenovalec teh incidentov je, da nasilnim učencem nihče v državi nič ne more in da jih nihče ne odvrača od nesprejemljivega ravnanja,« je povzel. Stroka po njegovih besedah ve, kaj je treba narediti, tako da politiki niti ni treba podrobneje raziskovati področja. Predvsem se je treba odzvati z učinkovitimi ukrepi, je prepričan.

»Pristojni nimajo več pod nadzorom tega nasilja,« je na današnji novinarski konferenci dejal vodja poslanske skupine NSi Janez Cigler Kralj. Politika po njegovih besedah sicer obljublja ukrepe, a nič več od tega. FOTO: Leon Vidic/Delo

V NSi poleg tega želijo preprečevati nasilje, ki ga povzročajo posamezne skupine Romov. Cigler Kralj obžaluje, da je Sloveniji spodletela integracija Romov tudi na Dolenjskem, v Posavju in Beli krajini. V poslanski skupini so zato nadgradili sveženj zakonov, ki jih je v DZ vložila že skupina županov občin jugovzhodne Slovenije in Posavja, a jih je DZ zavrnil.

Tako dodatno predlagajo spremembe zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, o socialnovarstvenih prejemkih, o urejanju trga dela in o voznikih. V skladu z njimi bi bila otroški dodatek in socialna pomoč v primeru, ko otrok ne obiskuje šole, začasno dodeljena v materialni obliki, ne pa v denarju. Če otrok po osnovni šoli ne nadaljuje izobraževanja v srednji šoli, pa bi se otroški dodatek zmanjšal za dobro tretjino.

Socialna pomoč bi bila začasno v materialni obliki tudi takrat, ko niso plačani računi za javne gospodarske službe. Če brezposelna oseba ni aktivna pri iskanju zaposlitve, bi bil njen izbris iz evidence brezposelnih hitrejši. Zavod za zaposlovanje pa bi lahko brezposelnega napotil k delodajalcu, ki nudi delovno mesto, na katerem se zahteva do dve stopnji nižja izobrazba od izobrazbe iskalca zaposlitve.

Ne nazadnje bi za opravljanje vozniškega izpita kot pogoj postavili obiskovanje osnovne šole devet let oziroma končani sedmi razred osnovne šole.