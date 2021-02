V obalno-kraški regiji v soboto zapirajo nekatere trgovine in storitve

faze Foto Delo

Omejitve pri vstopu v Slovenijo ostajajo

​Spremenjen rdeči seznam držav



Na rdečem seznamu držav članic EU oziroma schengenskega območja so spremembe pri administrativnih enotah Francije, Grčije in Italije, pri tretjih državah pa je na rdeči seznam dodana Antigva in Barbuda. Na rdečem seznamu so celotna Francija in vsa njena čezmorska ozemlja, razen Francoske Gvajane, Martiniqua in Reuniona. Na rdečem seznamu je tudi celotna Italija razen Doline Aoste in Sardinije, v Grčiji pa so na rdečem seznamu administrativne enote Atika, Osrednja Grčija in Zahodna Grčija. Na seznamu epidemiološko slabših držav članic EU ali schengenskega območja, to je držav z višjo 14-dnevno incidenco primerov okužbe z virusom sars-cov-2 na 100.000 prebivalcev kot v Sloveniji, ostaja Češka, dodana je Estonija, po novem pa ni več Španije in Portugalske.

Podaljšanje veljavnosti petih odlokov, sprejetih na podlagi zakona o nalezljivih boleznih

FOTO: Blaž Samec/Delo

Po pričakovanjih je vlada sinoči podaljšala odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, kar pomeni, da se izjeme v statističnih regijah z bolj ugodno epidemiološko sliko ohranijo. Zaradi poslabšanih epidemioloških razmer v obalno-kraški regiji pa je zaostrila ukrepe za preprečevanje širjenja koronavirusa. Od sobote bodo tam ponovno zaprte nekatere trgovine in storitve, kot to velja v t. i. rdeči fazi.Kljub sredini odločitvi vlade, da se zaradi poslabšanja epidemiološke slike v obalno-kraški regiji znova zaprejo določene trgovine in storitve, lahko ostanejo odprte vse trgovine velikosti do 400 kvadratnih metrov, je pojasnil državni sekretar na gospodarskem ministrstvuV obalno-kraški regiji bodo lahko še naprej odprte vse trgovine oz. dejavnosti, pri katerih od zaposlenih ni zahtevano testiranje na okužbo z novim koronavirusom, denimo pošte, bencinski servisi, dostavne storitve in banke. Manj pa bo v tej regiji dovoljenih izjem, pri katerih se zaposleni še naprej morajo enkrat tedensko testirati na novi koronavirus.Med temi izjemami lahko ostanejo odprte prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila, blago za osebno nego in čiščenje ter prodaja kmetijskih pridelkov na kmetiji, prodajalne z medicinskimi in ortopedskimi pripomočki, kmetijske prodajalne, specializirane prodajalne z otroškim programom, prodajalne s površino do 400 kvadratnih metrov ne glede na vrsto blaga, tržnice, premične stojnice za prodajo kmetijskih pridelkov, trafike in kioski, servisne delavnice s površino do 400 kvadratnih metrov, storitve izdelave, vzdrževanja in montaže, nepremičninsko posredovanje ter storitve higienske nege, denimo frizerski in kozmetični saloni. Prav tako ostajajo dovoljene individualne storitve strokovnega oziroma poslovnega izobraževanja in usposabljanja ter storitve salonov za nego živali.Vlada je s spremembami odloka o določitvi pogojev vstopa v Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja pandemije covida-19 v sredo nekoliko spremenila rdeči seznam držav in seznam epidemiološko slabših držav. Ukrepi in omejitve pri vstopu v Slovenijo iz teh držav pa ostajajo nespremenjeni, so sporočili po seji vlade.Še vedno je za vse, ki v Slovenijo pridejo iz držav na rdečem seznamu - na katerem so tudi vse slovenske sosede - obvezna karantena na domu, prišleki pa se temu lahko izognejo s predložitvijo negativnega testa na novi koronavirus. PCR test ne sme biti starejši od 48 ur od odvzema brisa, hitri antigenski test pa ne starejši od 24 ur od odvzema brisa. Test pa mora biti opravljen v državi članici EU ali schengenskega območja. Brez obvezne karantene lahko v Slovenijo vstopijo tudi tisti, ki so preboleli covid-19 ali so bili cepljeni. To lahko dokazujejo s potrdilom zdravnika ali pa tudi s potrdilom o pozitivnem hitrem ali PCR testu, ki je starejši od 21 dni, a hkrati mlajši od šestih mesecev.Vlada je izdala tudi odlok o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil. Vlada z odlokom ohranja enake izjeme kot so določene sedaj, so pa dodali, da osebam in potrošnikom ni treba opraviti testiranja, če z dokazilom dokažejo, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni ali proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, oziroma od prejema prvega odmerka cepiva proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni. Prav tako se obveznost testiranja izvajalcev in potrošnikov podaljšuje iz 72 ur na sedem dni.Vlada je pričakovano za sedem dni, do 5. marca, podaljšala tudi veljavnost petih odlokov, sprejetih na podlagi zakona o nalezljivih boleznih. To so odloki o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode, o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom, o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z novim koronavirusom, o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah in o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih.Je pa vlada sledila pozivom taksistov in sklenila, da se bodo morali po novem na novi koronavirus testirati enkrat tedensko. Obveznost testiranja enkrat tedensko se uvaja tudi za voznike v javnem potniškem prometu in spremljevalno osebje v železniškem prometu, so sporočili z urada vlade za komuniciranje.