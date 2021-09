V Osnovni šoli Brežice skoraj tretjina učiteljev v karanteni

V Osnovni šoli Brežice je od začetka šolskega leta v karanteni 31 strokovnih delavcev oziroma približno tretjina učiteljev. Te je na šolski konferenci zadnji dan počitnic okužila obolela že cepljena kolegica, ki je simptome pri sebi zaznala šele po sestanku, je za STA pojasnila ravnateljica šole Marija Lubšina Novak. Okuženi učitelji nimajo bolezenskih znakov.



Kot je za STA povedala ravnateljica, učitelji karanteno, ki so jo začeli prvi dan pouka, zaključujejo v petek. Svojo odsotnost poskušajo kolikor se da omiliti z delom od doma.



Od 99 šolskih strokovnih delavcev jih je sicer cepljenih in prebolelih skupaj 68, preostalih 31 necepljenih pa se redno testira, je dodala ravnateljica.



Sicer pa je v brežiški osnovni šoli v karanteni tudi oddelek z nekaj več kot 20 devetošolci. V karanteni so zaradi okužbe učenca, ki se je okužil doma. V karanteni so od 2. septembra, končali jo bodo v soboto. Učenci v karanteni ne kažejo posebnih bolezenskih znakov, je še pojasnila Lubšina Novakova.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: