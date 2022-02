7.00 V olimpijskem mehurčku v Pekingu prvič brez okužb

Prvič od začetka zimskih olimpijskih iger v Pekingu znotraj olimpijskega mehurčka niso zabeležili nobene okužbe z novim koronavirusom, so danes sporočili kitajski prireditelji. V nedeljo so opravili 69.872 testiranj, prav vsi izvidi so bili negativni.

Organizatorji iger so doslej v času od 23. januarja skupaj potrdili 432 primerov okužbe z novim koronavirusom.

Na začetku olimpijskih iger so dnevno zabeležili več kot 30 okužb, v zadnjih dneh pa je ta številka močno padla. Pred dvema dnevoma je bilo okuženih osem, včeraj pa le tri osebe.

Ob tem kaže omeniti, da so udeleženci iger popolnoma ločeni od lokalnega prebivalstva, kar velja tako za športnike kot druge člane ekip in novinarje. Da bi kar najbolj zajezili širjenje virusa, morajo vse osebe znotraj mehurčka dnevno opraviti test PCR.

Prireditelji vse okužene osebe odpeljejo v osamitev v ločen izolacijski hotel. Tega lahko ob negativnem testu PCR zapustijo po desetih dneh oziroma lahko tudi prej, če predložijo dva negativna testa v razmaku najmanj 24 ur.