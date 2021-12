V petek opravili 4479 PCR testov, delež pozitivnih znašal 28,7 odstotka

V petek so v Sloveniji opravili 4479 PCR testov in pri tem odkrili 1286 novih okužb. Delež pozitivnih je tako znašal 28,7 odstotka. Opravili so tudi 105.823 hitrih antigenskih testiranj. V državi je 18.776 aktivnih primerov okužbe s koronavirusom.

Po podatkih sledilnika za covid-19 je hospitaliziranih 746 oseb, od tega jih 236 potrebuje intenzivno terapijo.V petek je umrlo 12 pacientov s covidom-19, skupno od začetka epidemije 5464. Sedemdnevno povprečje okužb znaša 1225, 14-dnevno povprečje na 100.000 prebivalcev pa 891. Število aktivnih okužb je bilo za 619 nižje kot dan prej. Za 28 se je znižalo sedemdnevno povprečje, število potrjenih primerov na 100.000 prebivalcev v zadnjih 14 dneh se je glede na dan prej znižalo za 29.

Polno cepljenih je v državi 1.178.314 ljudi oziroma 55,9 odstotka populacije.

Omejitev veljavnosti potrdila

Vlada je na včerajšnji seji sklenila s februarjem prihodnje leto za starejše od 18 let omejiti veljavnost covidnega potrdila za polno cepljene na 270 dni. Veljavnost dokazila se podaljša, če se oseba v tem času cepi s poživitvenim odmerkom.

Od februarja bo torej veljalo, da bo covidno potrdilo veljalo 270 dni (devet mesecev) za tiste, ki so polno cepljeni (torej tudi, če so cepljeni z enim odmerkom Janssna), pa tudi za tiste, ki so se cepili z dvema odmerkoma Janssna. Enako bo veljalo za tiste, ki so prebolevniki in so se v 180 dneh od pozitivnega rezultata cepili enkrat. Za zgolj prebolevnike ostaja veljavnost potrdila 180 dni.

Neomejena pa bo veljavnost covidnega potrdila za tiste, ki so prejeli tri odmerke, pri čemer je bil poživitveni odmerek mRNK cepivo, tiste, ki so preboleli in so že dvakrat cepljeni, in tiste, ki so cepljeni s kombinacijo Janssna in cepiva mRNK.