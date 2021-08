V petek potrdili 133 okužb

V petek so ob opravljenih ob 1575 PCR testih potrdili 133 okužb z novim koronavirusom, je danes objavil Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ). Delež pozitivnih testov je 8,4-odstoten. Trenutno je v državi po ocenah NIJZ aktivnih 1418 primerov okužb, sedemdnevno povprečje števila potrjenih okužb pa znaša 114.



V petek so opravili tudi 42.440 hitrih antigenskih testov na okužbo z novim koronavirusom, katerih pozitivne rezultate potrjujejo še s PCR testiranjem.



V petek so tako potrdili 11 okužb manj kot dan prej, opravili pa tudi 196 manj PCR testov. Za primerjavo, prejšnji petek, 31. julija, je bilo potrjenih 135 okužb.



Zadnji petek se je število aktivnih primerov okužb v primerjavi z dnevom prej povečalo za 39. Sedemdnevno povprečje števila potrjenih primerov okužb pa se je zmanjšalo za dva.



14-dnevno povprečje števila okužb na 100.000 prebivalcev se je v petek povečalo na 65, za ena v primerjavi z dnevom prej.

Z enim odmerkom je cepljenih 938.155 ljudi, z vsemi odmerki pa 830.823, navaja NIJZ.

