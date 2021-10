V poplavah na severu Kitajske več mrtvih

FOTO: AFP

V hudih poplavah, ki so prizadele provinco Shanxi na severu Kitajske, je umrlo najmanj 15 ljudi. Uničenih je skoraj 20.000 domov, še približno 18.000 hiš pa je huje poškodovanih, poroča nemška tiskovna agencija DPA.V kitajski provinci Shanxi, ki je glavna kitajska premogovniška provinca, so poplave prizadele skoraj dva milijona ljudi, po navedbah lokalnih medijev so morali evakuirati 120.000 prebivalcev.V poplavah je umrlo 15 ljudi, tri pa še vedno pogrešajo, so po poročanju kitajske televizije sporočile lokalne oblasti.Kitajska vlada je bila zaradi dežja v provinci prisiljena zaustaviti dejavnosti v premogovnikih in kemičnih tovarnah. Po navedbah lokalnih oblasti so tako v ponedeljek zaustavili delo v 60 premogovnikih, 372 drugih rudnikih ter 14 nevarnih kemičnih tovarnah, vendar pa so nekateri danes znova začeli obratovati.Ta prekinitev prihaja v zahtevnem času za kitajsko proizvodnjo električne energije, ki se v obdobju okrevanja svetovnega gospodarstva trudi zadovoljiti močno industrijsko povpraševanje, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Premog zagotavlja 60 odstotkov proizvodnje električne energije v državi.