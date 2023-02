V pričakovanju ponedeljka

Na ustavnem sodišču so zjutraj številni vpleteni z vpogledom v spis želeli izvedeti, ali držijo neuradne informacije, ki smo jih objavili v Delu, da so s petimi glasovi za in tremi proti odločili, da se izvajanje novele zakona o RTV Slovenija zadrži. V njem seveda ni bilo nič »uporabnega«, z Beethovnove ulice pa so sporočili le, da bo več o odločitvi znanega v ponedeljek.

Poteči mora namreč rok za revotacijo, v katerem si ustavni sodniki lahko premislijo in svoj glas spremenijo. Če si nihče izmed peterice sodnikov, ki so odločitev podprli, ne bo premislil, pa je najverjetneje, da bo zadržanje izvajanja omenjene novele objavljene v uradnem listu v sredo.

S tem se bi lahko prekinil tudi proces imenovanja novega sveta RTV Slovenija, v katerega je varuh človekovih pravic Peter Svetina po vseh prispelih vlogah nevladnih organizacij s področja človekovih pravic imenoval Gorana Forbicija, direktorja krovne mreže slovenskih nevladnih organizacij CNVOS, ki je edini oddal popolno vlogo.

Ker gre šele za tretjega svetnika v predvidenem 17-članskem svetu, ta še ni konstituiran, saj novela zakona o RTV Slovenija to predvideva po imenovanju večine.

Na Kolodvorski se pripravljajo na ohranitev sedanjih vodstvenih in upravljavskih struktur – ti z veseljem, zaposleni pa z grozo in morda je prav zato predsednica odbora za kulturo včeraj za 2. marec sklicala sejo, na kateri naj bi obravnavali koalicijsko novelo zakona o RTV Slovenija z začetka mandata, ki je zaradi drugih predlogov obstala v proceduri. Njeno obravnavo je sicer treba tako ali drugače zaključiti, a časovna komponenta dopušča možnost, da bo koalicija vendarle poskušala v teh razmerah spet spreminjati zakon. Sedanji predlog bi sicer morali temeljito amandmirati.