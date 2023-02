Dan D za zakon o RTV Slovenija na ustavnem sodišču

Danes bo pred ustavnimi sodniki spet novela zakona o RTV Slovenija. Kaj in če sploh kaj bo danes sprejela osmerica sodnikov – ustavni sodnik Rok Čeferin je iz odločanja izločen –, še ni jasno, a po Kolodvorski je včeraj završalo, da se je razmerje, ki naj bi bilo do zdaj izenačeno, nagnilo k podpori zadržanja izvajanja novele, ki prinaša prevetritev vodstvenih struktur.

Je generalni direktor Andrej Grah Whatmough zato sklical za danes novinarsko konferenco? In ali je vlada zato včeraj sprejela predlog za javno obravnavo postopka presoje ustavnosti zakona o RTV Slovenija?

Ne na eno ne na drugo vprašanje uradnega odgovora ni, a prav gotovo so bile včeraj in bodo še danes oči vseh omenjenih uprte na Beethovnovo ulico 10 v pričakovanju njihove odločitve o nadaljnjem izvajanju novele zakona o RTV Slovenija. Ta namreč določa, da bi konec prihodnjega tedna že moral začeti delovati novi svet. Vprašanje pa je, ali bo sploh do takrat imenovana večina svetnikov v 17-članski svet, kar je pogoj za njegovo konstituiranje.

Včerajšnje imenovanje predstavnice Evangeličanske cerkve Klaudije Sedar, ki ga je izvedla predsednica republike Nataša Pirc Musar, je namreč šele drugo. Drugi postopke še vodijo.

A ko bo novi svet vendarle konstituiran, bodo pri morebitnem ugotavljanju (ne)ustavnosti morali ustavni sodniki v zakup vzeti tudi morebitno poseganje v njihove mandate in v tem smislu je torej tudi treba brati včerajšnji manever vlade, da predlaga javno obravnavo postopka presoje ustavnosti novele zakona o RTV Slovenija. »Priče so: Ksenija Horvat, novinarka na RTV Slovenija in voditeljica oddaje Intervju, Igor E. Bergant, novinar na RTV Slovenija in voditelj oddaje Odmevi, ter Robert Pajek, predsednik sveta delavcev RTV Slovenija, izvedenec pa je: izr. prof. dr. Igor Vobič s fakultete za družbene vede,« so sporočili po dopisni seji vlade in navedli, da bi te predlagane priče lahko izčrpno opisale dogajanje, ki je privedlo do kritičnih razmer na RTV Slovenija, ter škodljive posledice za Radiotelevizijo Slovenija ob morebitnem zadržanju novele.

Tudi Marjan Lah, novinar in nekdanji urednik športnega uredništva na RTV Slovenija, je včeraj ocenil, da bo ob prolongiranju odločitve ustavnih sodnikov nemogoče RTV Slovenija postaviti na noge: »Še posebno pa me skrbi, ker sem slišal, da se z desnice izvaja politični pritisk na določne ustavne sodnike. To gre čez vse meje.«

Javno obravnavo so predlagali tudi pobudniki ustavne presoje, a pri tem predlagajo začasno zadržanje izvajanja novele, saj se – kot so sami navedli – zaradi preoblikovanja teh ne bodo mogli nadaljevati svojih mandatov, ki so jim bili po njihovem mnenju neustavno predčasno prekinjeni, problematizirajo pa tudi nujni postopek sprejemanja te novele.

Do konstituiranja novega manjšega sveta vsi nadaljujejo svoje delo, medtem ko generalno vodstvo RTV Slovenija do nadaljnjega opravlja le še tekoče posle, a tudi ti, kot poročajo – predvsem v informativnem programu TV Slovenija – še vedno povzročajo zniževanje standardov, posledično pa izgubo zaupanja in vse nižjo gledanost.

Uradno naj bi generalni direktor Andrej Grah Whatmough danes obravnaval sprejemanje ključnih dokumentov in finančno stanje na Kolodvorski, ki že leta ni zavidljivo. Ugiba se o ponovni izgubi, ki bi se lahko še povečala ob vse nižji gledanosti.

A sedanje vodstvo ima v 29-članskem programskem svetu, ki je bilo večinoma imenovano v času Janševe vlade, še vedno večino, zato se v primeru zadržanja, ki bi lahko nakazovalo tudi morebiten padec novele zakona o RTV Slovenija, obeta nadaljevanje sedanjega stanja. Najverjetneje vsaj še dobro leto, saj je do poteka mandata prve večje skupine svetnikov, ki jih je imenoval državni zbor, še najmanj eno leto, pri morebitnem njihovem odpoklicu pa bi bilo treba v zelo zapletenem postopku dokazovati protipravno in škodljivo delovanje za RTV Slovenija.