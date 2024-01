V prihodnjih dneh pričakujejo več bolnikov

Respiratorne okužbe so široko­ razširjene v populaciji, o čemer pričata polna zasedenost ljubljanske in mariborske infekcijske klinike. Zaradi druženja med prazniki strokovnjaki v naslednjih dneh pričakujejo še več bolnikov.

Kako naglo se širijo gripa in drugi respiratorni virusi, ne moremo povedati, saj so bili na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, kjer tedensko spremljajo gibanje okužb, zadnji podatki objavljeni 22. decembra lani, in sicer od 11. do 17. decembra 2023.

Iz teh podatkov je razviden trend naraščanja akutnih okužb dihal in gripi podobnih bolezni, toda za podrobnejše primerjave bi potrebovali novejše podatke, ki naj bi bili na NIJZ objavljeni danes.

Najbolj aktualni in dostopni so še vedno podatki o okužbah z virusom sars-cov-2, saj so vsak dan dostopni za pretekli dan. Iz teh izhaja, da je bilo včeraj 1185 aktivnih okužb, istega dne lani pa 16.847. O včerajšnjih podatkih je treba v primerjavi z lanskimi vedeti, da je bilo takrat testiranje na covid in spremljanje pozitivnih okužb bistveno bolj razširjeno, kot je zdaj. Zdaj se namreč večina ljudi ne testira več, niti v primeru pozitivnega brisa ne obvestijo zdravnika.

Precejšen pritisk na sprejeme

Predstojnica ljubljanske infekcijske klinike prof. dr. Tatjana Lejko Zupanc je povedala, da je njihova klinika polno zasedena. »Prevladuje covid, nekaj je gripe, veliko je tudi pljučnic in seps. V prihodnjih dneh pričakujemo več bolnikov z gripo in nekaj več bolnikov zaradi praznikov.«

Oddelek za infekcijske bolezni in vročinska stanja na UKC Maribor poka po šivih. Predstojnica prim. dr. Božena Kotnik Kevorkijan je povedala, da bolnike zelo hitro »obračajo«. Po dveh, treh dneh, ko bolnik ne potrebuje več kisika ali antibiotika v živo, ga odpustijo in nadaljuje ambulantno zdravljenje. Po potrebi ga naročijo na pregled. Pritisk na sprejeme je precejšen, je povedala predstojnica. »V prazničnih dneh smo bolnike dvakrat zamenjali.« Tako kot v Ljubljani je tudi pri njih največ okužb dihal: covida in gripe. Če posamezniki potrebujejo zdravljenje s kisikom in imajo zraven še pljučnico ali kakšno dodatno bolezen, jih sprejmejo, sicer jih zdravijo ambulantno.

Če bi se pritisk na postelje stopnjeval, bi lahko tudi ambulantne prostore začasno spremenili v bolnišnične. Za zdaj razmere obvladujejo, je pa zasedenost vsako uro drugačna.

Spremenjen režim obiskov

Zbolevajo tudi zaposleni: na oddelku za infekcijske bolezni manj, na drugih nekoliko bolj, je povedala Božena Kotnik Kevorkijan. Vsi niso cepljeni in ne upoštevajo izolacijskih ukrepov. Na njihovem oddelku so vsi zdravniki cepljeni proti gripi, precepljenost negovalnega kadra je nekoliko manjša, vsi pa upoštevajo zaščitne ukrepe, je dodala zdravnica.

Zaradi prazničnega druženja v prihodnjih dneh ne pričakujejo samo več covida in gripe, ampak tudi drugih viroz. Resnosti razmer se zdravstvene ustanove zavedajo, saj so – nekatere že konec lanskega novembra – spremenile režim ­obiskov.

Upoštevanje priporočil, ki smo jih dodobra usvojili v času covida, je torej v tem času zelo dobrodošlo, če hočemo zmanjšati nevarnost respiratorne okužbe oziroma če hočemo preprečiti njeno širjenje. V primeru slabega počutja torej ostanite doma, po potrebi si nadenite zaščitno masko, pazite na higieno … »Izogibajte se nepotrebnim stikom, zaprtim prostorom, pojdite na zrak. Če greste v prostore, v katerih je večja verjetnost okužbe, upoštevajte ukrepe, kot so nošenje zaščitne maske, razkuževanje rok, ni še zamujen niti čas za cepljenje proti gripi,« je svetovala mariborska infektologinja.