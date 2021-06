V SDS sploh nimajo več demokratičnega sramu

Še več pa si oglejte v videu.



Ali Žerdin in Janez Markeš. FOTO: Leon Vidic/Delo

»Ne vem, kje naj sploh začnem, toliko stvari se je zgodilo,« je uvodoma dejal. Spregovorila sta tako o peti obletnici brexita, kongresu SDS, kongresu Desusa …»Učinki brexita še niso povsem jasni,« je dejal Žerdin, nato je nadaljeval: »V britanskem tisku dajejo vtis, da je brexit še vedno nekje vmes in ljudje še zmeraj niso povsem prepričani o pravilnosti odločitve, vsekakor pa je sedaj vpliv Velike Britanije manjši.«Janez Janša bo SDS vodil več kot trideset let, Delova komentatorja pa sta spregovorila, da Janša zelo spominja na dolgoletno vladanje Josipa Broza Tita. »A je produktivno sploh še razpravljati o tem, da sploh nimajo več demokratičnega sramu, saj nimajo niti namišljenega protikandidata. Tako bi imeli vsaj teater, a sedaj nimajo niti teatra,« je dejal Markeš.Zatem sta spregovorila še o Desusu. »Ne vemo, ali je ta stranka v koaliciji ali v opoziciji. Stranko prevzema Ljubo Jasnič, ki je zadnja leta delal na Smučarski zvezi Sloveniji,« je rekel Žerdin, zraven pa je Markeš povedal: »Ne smemo precenjevati te stranke, ki bo na naslednjih volitvah gotovo izpadla iz parlamenta. Desusovi poslanci kažejo jasne znake, da delajo interesno in v lastno korist, kongres stranke pa na to nima vpliva.«