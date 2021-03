V sedmih tednih do skoraj 777.000 evrov

Dobrodelna kampanja za zbiranje sredstev za vzpostavitev celične terapije CAR-T je presegla vsa pričakovanja, zato so se v Slovenskem združenju bolnikov z limfomom in levkemijo zahvalili vsem sodelujočim in več kot 4000 donatorjem – od tega 250 podjetjem. Do danes dopoldne je bilo zbranih 776.450,40 evra, zvečer pa se bo zaključila še dražba malih črnih oblek, ki jo organizira katedra za oblikovanje tekstilij in oblačil pri ljubljanski naravoslovnotehniški fakulteti in s pomočjo katere bo zbran znesek še višji.Kot je povedala predsednica Združenja, se akcija uradno končuje, poseben transakcijski račun pa ostaja odprt še nekaj dni, da se lahko nanj natečejo še nakazila iz sklenjenih donatorskih pogodb.Iz zbranih sredstev so 15. marca 2021 že naročili napravo Miltenyi Prodigy s pripadajočo tehnično opremo, včeraj pa še dodaten inštrument za povečanje zmogljivosti omenjene naprave. Donator, ki noče biti imenovan, je samostojno kupil še drugo kompletno napravo, tako da se bo sodobno zdravljenje bolnikov s krvnimi raki lahko začelo že konec leta.Do takrat bo treba pripraviti še prostore in izpeljati še vse postopke, ki niso najbolj enostavni, je pojasnil prof. dr.iz Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo.Skladateljje z odmevnim člankom v Sobotni prilogi spisal uverturo k uspešni akciji. Projekt, za katerega se je stroka prej borila dve leti, je premaknil z mrtve točke, je dejala Modičeva.Ivanuša se je zahvalil vsem, ki so pomagali: »Akcija, ki je, upam, izjema in ne bo postala pravilo, da bomo za vsako stvar zbirali denar, je dokaz, da se je javnost sposobna samoorganizirati in da je javnost sposobna preseči delitve, ki nam jih vsiljuje politika. Mislim, da je to zmaga predvsem za naše društvo in javnost. Če sem članek v Sobotni prilogi zaključil s stavkom, kupite že to mašino, mi dovolite, da svoj kratki komentar zaključim z vzklikom, ja, imamo jo, mašino!«