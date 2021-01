V Sloveniji najmanj deset prelomov za močnejši potres

V nadaljevanju preberite: Slovenija bo predvidoma letos dobila novo karto potresne ogroženosti, prvič z geološkimi podatki. Imamo namreč od 10 do 15 dejavnih prelomov, ki jih je treba še dodatno raziskati za pravo referenčno oceno ogroženosti in s tem osnovo za protipotresno zakonodajo. Prelomi pri nas so že v preteklosti povzročili potrese z magnitudo nad 6.