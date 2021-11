»V Sloveniji ne verjamemo več ničemur«

Svetovalna skupina za covid-19 je včeraj vlado seznanila s trenutnimi epidemiološkimi razmerami. Najprej se je hitro razširila novica, da bo skupina med drugim predlagala 10-dnevno popolno zaprtje države, popoldan pa je vodja svetovalne skupine Mateja Logar po sestanku s predstavniki vlade dejala, da so vladi predlagali zaostritev covidnih ukrepov.

Kot je pojasnila Logarjeva, je v osnutku zapisnika s ponedeljkove seje resda pisalo, da se predlaga 10-dnevno popolno zaprtje države, a da je pri tem šlo za vsebinsko napako v zapisniku, ki še ni bil potrjen.

»Medtem ko čakamo na odziv vlade, smo dodatno zmedeni, ker strokovna skupina najprej trdi, da je treba družbo zapreti, nato pa trdi, da je prišlo do napake v zapisniku,« je dejal komentator Ali Žerdin in kolega Janeza Markeša vprašal, kako on razume te nenavadne dogodke.

»To je res zanimiva situacija. Strokovna skupina, ki je spočetka vzpostavila avtoriteto, je najprej rekla, da se je treba radikalno lotiti zamejitve virusa; da za 10 dni zapremo družbo, kar se meni zdi edino smiselno, glede na to, da smo skoraj svetovni prvaki v epidemičnih viških. Naenkrat pa je skupina našla rezervni odgovor, češ da je prišlo do napake. V Sloveniji se namreč dogaja, da ljudje ne verjamejo ničemur več,« je bil kritičen Markeš.

Komentatorja sta se v nadaljevanju dotaknila še nekaterih aktualnih tem, med drugim odprtega pisma Skupine članov komisije za človekove pravice Slovenske akademije znanosti in umetnosti (SAZU), v katerem je ta skupina poslancem zapisala, da »vladno vodenje države in obvladovanje civilne družbe že prehaja v totalitarno obliko oblasti«.

»Oglasila se je že lani ob tem času, le da je takrat uporabila besedo 'avtoritaren', ki je zelo močna, a vseeno nekoliko blažja kot 'totalitaren',« je na lanskoletne dogodke spomnil Žerdin, Markeš pa je opozoril na paradoks, da ravno v tem času na odboru za pravosodje ponovno glasujejo o podpori resoluciji o obsodbi tako imenovanih treh totalitarizmov, s katero si »vlada prizadeva fašizem, nacizem in komunizem pospraviti pod isto streho«.